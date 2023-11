Big match con Palmi. Banca Macerata, avanti tutta

Domani alle 16 la Volley Banca Macerata riceverà la visita di Palmi, la quinta giornata del campionato di A3 di volley propone alla squadra di coach Maurizio Castellano un avversario indicato dagli addetti ai lavori come una delle sicure protagoniste del torneo. "Palmi – spiega Italo Vullo, dg del club maceratese – può contare sugli schiacciatori di assoluto valore come Strabawa e Corrado. Il palleggiatore Cottarelli ha qualità ed esperienza, al centro c’è Gitto, ex Lube, assieme a Rau e Maccarrone, altri elementi di valore. Il libero è il settempedano Giuliani. Già dal roster si capisce che si tratta di una formazione con le carte in regola per puntare in alto, sebbene non sia partita bene". La battuta sarà ancora una volta uno dei fondamentali da curare. "Noi – aggiunge – possiamo mettere in difficoltà chiunque quando sviluppiamo la nostra pallavolo e battiamo bene, a San Giustino il servizio ci ha un po’ tradito". È una Volley Banca Macerata, a un punto dalla capolista Fano, che deve essere concentrata su se stessa. "Le gare si complicano se abbassiamo la guardia, se caliamo di attenzione o partiamo male perché tutte le squadre sono attrezzate, al contrario quando mettiamo in evidenza le nostre peculiarità il problema è per gli avversari". Siamo agli inizi della stagione e ancora non si sono delineati i valori delle squadre. "Ci vorrà un mese e mezzo perché possano definirsi". Nell’ultimo turno i maceratesi sono tornati con un punto dall’Umbria al termine di una gara combattuta contro il San Giustino. "In simili casi occorre fare tesoro degli errori commessi per non ripeterli, quella era una gara che avremmo potuto anche vincere. Dobbiamo stare tranquilli, i ragazzi hanno la totale fiducia di tutti". La Volley Banca Macerata domani potrà contare sul fattore campo. "È sicuramente un vantaggio giocare in casa, non abbiamo un pubblico caldo e trascinante come nel Sud, ma abbiamo gente affezionata".