Bondeno, le ragazze del volley promosse in Prima Divisione

E’ promozione in Prima divisione per la squadra femminile di volley dell’AVB Avis Bondeno. "Un bellissimo campionato – dice il presidente Moreno Po – emozionante, divertente che ha visto la squadra sempre al primo posto della classifica sin dalla prima partita". Il coach Vanni Longatti la sua vice Valentina Scapellato hanno guidato la squadra fino alla meritatissima promozione. "Grazie a tutti coloro che hanno applaudito – dicono – e tifato per queste splendide ragazze. Sono una squadra di atlete e di amiche". Ed eccola la squadra vincente: Giulia Borgioli, Arianna Mantovani, Gloria Gruppioni, Anna Panzani, Cecilia Formieri, Asia Paltrinieri, Beatrice Malagoli, Aurora Monesi, Emma Aleotti, Margherita Bergamini, Chiara Santini, Alice Giatti, Martina Pellielo, Elena Grechi, Martina Balboni, Letizia Zancoghi, Matilde Malagoli.