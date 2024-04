Bruno e l’ex Stoytchev. Sarà sgambetto a Verona?

Sarebbe curioso che il cerchio di Bruno Rezende in Italia si chiudesse proprio con una sconfitta contro Radostin Stoytchev, il rivale della prima grande battaglia in quei playoff 2011 in cui l’infortunio di Dennis fermò Modena a un passo dalla finale scudetto, l’uomo della discordia quando Catia Pedrini provò a riunire insieme il brasiliano, Nagpeth e appunto il tecnico bulgaro, col finale amaro della diaspora dei giocatori e dell’esonero di Stoytchev. Eppure è così. Nella semifinale secca che vale l’accesso alla finalissima che attribuisce l’ultima carta europea a disposizione del campionato italiano, Stoytchev e la sua Verona partono favorite su Bruno e la sua Modena: lo ha detto la classifica di regular season (Verona settima, Modena ottava) lo ha detto soprattutto il gironcino all’italiana di questo aprile, con gli scaligeri primi in graduatoria con 13 punti comprensivi del successo netto per 3-1 sulla Valsa Group, e i geminiani quarti con 5 punti, tutti conquistati con le due escluse, Cisterna e Padova. Le partite secche però possono avere storia a sé, lo ha imparato ad esempio Trento nella gara 5 di semifinale scudetto contro Monza. Ecco allora che Modena nutre ancora qualche speranza, corroborata dalla gagliarda prestazione di mercoledì sera che ha fruttato la qualificazione. Allora c’era la motivazione in più di garantire a Bruno un congedo come si deve dal PalaPanini, oggi c’è intanto lo stimolo di battere il ‘nemico’ di sempre e poi il traguardo lontano soltanto due partite di conquistarsi la Challenge Cup 2024/2025, il che varrebbe sicuramente una richiesta di promozione in Coppa Cev che sarebbe quasi sicuramente accolta dal massimo organismo continentale. La sensazione, stando anche alle parole del capitano nell’ultima conferenza stampa di venerdì scorso, è che Bruno partirà dalla panchina per i problemi al collo patiti proprio alla vigilia del match di Verona nel girone: spazio allora a Boninfante in regia, Sapozhkov opposto, Davyskiba e Rinaldi alle ali, Brehme e Sanguinetti al centro con Federici libero. Verona ha recuperato Mozic e stante la certezza di vedere titolari Spirito al palleggio e Amin Esmaeilnezhad opposto, sarà lotta a tre per due posti di banda tra Mozic appunto, Keita e Dzavoronok, con Cortesia e Grozdanov al centro e D’Amico libero. Inizio del match alle ore 20:30 all’Agsm Forum di Verona, arbitreranno Cappello e Brunelli, diretta su Volleyballworld.tv, su Radio Pico e su Unovolley. L’altro match di giornata, sempre alle 20:30, è Piacenza e Lube. Se Modena dovesse vincere giocherà la finalissima comunque in trasferta.