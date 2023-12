C femminile. Campomorone ’bestia nera’ della Futura

CAMPOMORONE

3

FUTURA CEPARANA

1

(22-25; 25-17; 25-23; 25-21)

AGV CAMPOMORONE: De Benedetti, Dellepiane, Martines, Oneto, Pigoni, Pittaluga, Podestà, Prestia, Richichi, Siccardi, Tassistro. All. Pigoni.

FUTURA CEPARANA: Barletta 3, Battistini 2, Benedetti, D’Ascoli 14, Morghen 9, Parentini, Rossi 16, Rapalli 14, Pascucci Libero. All. Simoncini, vice Cozzani.

Arbitri: Bozomo e Ferlito.

CAMPOMORONE – La Futura Ceparana chiude il 2023 con una cocente sconfitta contro la sua ’bestia nera’ Campomorone. Il primo set è appannaggio delle spezzine che, pur non partendo bene, riescono a stare in partita e nel finale con due ace della Rossi in battuta si aggiudicano la prima frazione di gioco. Nel secondo parziale commettono troppi errori e cedono 25-17. Nella terza parte del match, grazie ad alcuni cambi, le bolanesi sembrano riprendersi, ma incredibilmente subiscono la rimonta delle locali, per poi arrendersi nel quarto set, complice anche un arbitraggio non all’altezza. Risultati 8ª giornata. Albaro-Normac 3-0, Acli Santa Sabina-Admo Lavagna 3-1. Classifica: Albaro 21, Futura 15, Admo 11, S. Sabina e Campomorone 10, Lunezia 5, Normac 0.