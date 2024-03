C femminile playoff. Primi due punti per il Ceparana. Cogovalle battuto

Prima vittoria e primi due punti per il Futura Ceparana nei playoff, conquistati davanti ad un buon pubblico contro le giovani del Cogovalle. Le ospiti sono partite subito bene, ma a metà set hanno subito il ritorno delle spezzine che nel finale hanno commesso tre errori costati il primo set. Futura più cattivo nel secondo parziale con attacchi centrali ed una difesa in crescita che, unita alla buona prova di capitan D’Ascoli, hanno portato in pareggio la partita. Terzo set vinto da Cogovalle, nella quarta frazione padrone di casa subito avanti, per poi aggiudicarsi anche il tie-break. Ottima prova dell’under Sofia Orlanducci. Risultati playoff: Vasco-Santa Sabina 3-0, Admo-Normac 2-3. Celle-Albaro 3-1. Classifica: Celle 20, Albaro 18, Normac 17, Vasco 11, Admo 9, Futura 8, Cogovalle 8, Santa Sabina 6.