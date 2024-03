C femminile playout. Lunezia conquista tre punti d’oro: "Tutte bravissime» Il Lunezia Volley vince 3-0 contro il Normac nel 4° turno dei play-out di serie C femminile. Una vittoria cruciale per la squadra di Sarzana, che ottiene tre punti fondamentali. Coach Martinelli elogia la prestazione della squadra, nonostante un calo nel terzo set.