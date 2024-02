C femminile. Testa già ai playout. Lunezia cede il passo al fanalino Normac

Normac

3

Lunezia

1

(12-25; 25-23; 25-19; 25-16)

NORMAC AVB GENOVA: Bisio, Cavaglioni, Colla, Cuneo, Milani, Pagano, Pignatti, Savarino, liberi Schettino e Paparella. All. Ghiglione.

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Benettini, Castagna, Giangreco E., Montemagni, Poletti, Quartieri, Reggiani, Vocale, liberi Mozzachiodi. All. Martinelli, vice Menconi.

Arbitri: Rovere e Tamburini

GENOVA – Il Lunezia Volley torna dalla trasferta genovese con un amaro 3-1, contro il fanalino di coda Normac. "Non è il caso di fare drammi – dice il dt Menconi – stiamo facendo degli esperimenti per farci trovare in forma nella prima sfida dei playout. Dopo aver conquistato il primo set, abbiamo mancato di poco il secondo, per poi calare in concentrazione e concedere il match alle avversarie".

Risultati: Campomorone-Admo Lavagna 1-3, Albaro-Futura 3-0. Classifica: Albaro 32, Futura e Admo 21,Santa Sabina 19, Campomorone 16, Lunezia 5, Normac Genova 3.