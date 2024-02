C maschile. Tonfo Colombiera. Classifica a rischio: "Ma non molliamo» Il Volley Colombiera subisce una brutta sconfitta contro il determinato Chiavari. La situazione si complica per la squadra, che dovrà lavorare duramente per non perdere le speranze. Classifica: Cus 29, Savona 24, Admo 23, Albisola e Finale 21, Sant’Antonio 13, Sabazia e Colombo 10, Chiavari 6, Volley Colombiera 5, Imperia 0.