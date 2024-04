Campionati provinciali giovanili Csi. Quattro squadre di Cervia qualificate ai playoff. L’Under18 affronterà nei quarti Modigliana

Concluse le prime fasi dei Campionati Provinciali giovanili del Csi, la Pallavolo Cervia – che annovera oltre 100 giovani tesserate – festeggia l’ingresso nei playoff con 4 squadre. L’U18 blu, da prima classificata affronterà nei quarti il Modivolley Modigliana. L’U16 blu, che si è aggiudicata il proprio girone, ha già superato nei quarti il Psg 88 Granarolo, ed ora dovrà affrontare la Pallavolo Faenza in semifinale. L’U14 verde, terza nel proprio girone, ha superato nei quarti il Castel Bolognese e ritroverà in semifinale il Vbr blu Lugo. L’U12 azzurra, dopo il 3° posto in regular season, incontrerà nei quarti il Mordano per accedere alle semifinali. Sono dunque concrete le possibilità, il prossimo 18 maggio, di portare a Massa Lombarda, sede delle finali U18, U14 e U12, tutte le formazioni. L’U16 blu punta sicuramente alla finale, che si svolgerà invece con gare di andata e ritorno.