Campionato di volley invernale Csi. Cento atleti alle finali di Fano

Sarà la splendida cornice del Palas Allende a celebrare domani l’ultimo atto del 37esimo campionato di volley invernale Csi, organizzato dall’As Carrara Volley e dall’Asd Sportland, abbinato al 2° Torneo Sferisterio. Otto le squadre partecipanti per un totale di oltre 100 giocatori, impegnati durante l’inverno alla palestra della scuola Tombari di Bellocchi dove si sono disputate le fasi eliminatorie e i playoff. A giocarsi il titolo Open, in una sfida al meglio dei 5 set, saranno Team Streangers (foto) e Mc Energy che saranno anticipate alle 16, da Pino Bar e Conti is on Fire, in campo per il terzo e quarto posto. Previsti riconoscimenti, oltre che per le squadre, anche per i migliori giocatori. Team Strangers e Mc Energy accedono di diritto alla successiva fase regionale che sarà a giugno.

b. t.