Cbf Balducci in serata no. È Messina a fare festa

CBF BALDUCCI

CITTA’ DI : Galletti 1, Battista 8, Martinelli 9, Payne 16, Joly 7, Modestino 21, Maggipinto (L), Rossetto 7, Ciancio, Catania, Felappi. Non entrate: Michelini, Mearini, Romeo. All. Bonafede.

CBF BALDUCCI: Bonelli 3, Bolzonetti 14, Civitico 7, Stroppa 10, Fiesoli 19, Mazzon 7, Bresciani (L), Vittorini 1. Non entrate: Broekstra, Quarchioni, Masciullo, Korhonen. All. Carancini.

Arbitri: Spinnicchia, Ciaccio.

Parziali: 25-12 17-25 28-26 25-19.

Note: durata set: 19’, 24’, 33’, 25’; Tot: 101’. MVP: Modestino.

La Cbf Balducci lotta ma non basta per evitare la sconfitta 3-1 a Messina che scavalca le maceratesi nella pool promozione dell’A2 di volley femminile. Alle maceratesi non bastano i 19 punti messi a segno da Fiesoli, top scorer tra le ospiti. Coach Carancini inizia con Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Coach Bonafede schiera Galletti-Payne, Martinelli-Modestino, Battista-Joly, Maggipinto libero. Nel primo set la Cbf Balducci non entra in campo: Messina domina in lungo e in largo come dimostra il parziale (25-12). Nel secondo set c’è la reazione arancionera: il turno al servizio di Bonelli scava il break nel cuore del set, la battuta maceratese mette ko la ricezione di Messina ed è 1-1, Stroppa chiude con 6 punti nel parziale. Il terzo parziale sembra andare in direzione maceratese quando subentra un po’ di nervosismo per alcune decisioni arbitrali molto dubbie. Questo calo permette a Messina di rientrare due volte dal 6-14 e dal 18-21: il finale è ai vantaggi, alla quinta palla set le siciliane si portano sul 2-1. Messina è lanciata e nel quarto set mette subito la testa avanti: le arancionere provano a non mollare ma restano sempre all’inseguimento e il match finisce nelle mani delle siciliane.