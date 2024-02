"Cbf Balducci, serve ancora una grande gara"

"Le squadre dell’altro girone si sono dimostrate toste e preparate in ogni reparto". Lucia Bosetti, ex giocatrice azzurra e ora direttore operativo della Cbf Balducci, tira le somme alla fine del girone di andata della pool promozione di A2 di volley. "Talmassons e Albese – aggiunge – si sono rilevate molto ostiche, le nostre ragazze sono state molto brave contro Busto Arsizio, una squadra forte e di valore come dice la classifica, conquistando 2 punti". La vittoria contro le lombarde ha dato anche altro, oltre ai 2 punti. "Ha trasmesso consapevolezza che prestando attenzione ai dettagli possiamo giocarcela alla pari con chi è ritenuto avere le qualità per puntare alla promozione". Domenica inizia il girone di ritorno e le maceratesi dovranno fare i conti al Banca Macerata Forum con Perugia, la prima della classe e favorita per l’A1. "È la squadra più completa come ha dimostrato in Coppa Italia e sta facendo vedere in campionato. All’andata, a parte un set, non c’è stata una grossa differenza nel punteggio, dobbiamo ripartire da quei set giocando al massimo". La squadra ha inserito la montenegrina Dzakovic al posto di Korhonen. "È una giocatrice che ci dà profondità, poi è un’attaccante mancina scomoda da marcare". Federica Busolini, centrale della Cbf Balducci, si è sottoposta all’intervento di ricostruzione chirurgica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è stata effettuata a Villa Maria, a Rimini. Lo staff sanitario del Club maceratese, sotto la supervisione del medico sociale Francesco Maracci, ha predisposto il piano di trattamento riabilitativo della atleta.