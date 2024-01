Cbf Balducci sul mercato. Boekstra verso Macerata

Il club tedesco VC Neuwied 77 ha annunciato la partenza della centrale Laura Boekstra, classe 1997, per Macerata dove giocherà con la Cbf Balducci. L’atleta, che domani sarà salutata dai tifosi tedeschi, non sarà disponibile per domenica a Perugia quando le maceratesi esordiranno nella Pool Promozione dell’A2 di volley femminile. La pallavolista è reduce dall’esperienza nella Bundesliga dove la sua attuale formazione occupa l’ultimo posto avendo perso tutte le gare. Ora si attende l’ufficializzazione del club maceratese alle prese con il problema rappresentato dall’infortunio della centrale Federica Busolini per la quale si teme lo stop. Si attende il responso dei medici, ma la dirigenza non è stata con le mani in mano per non trovarsi spiazzata qualora la pallavolista dovesse fermarsi. C’è anche da considerare che la squadra ha bisogno di mantenere su un elevato standard gli allenamenti per farsi trovare pronta alla Pool Promozione in cui le squadre hanno ereditato i punti conquistati in regular season. Subito la Cbf Balducci è attesa da un debutto complicato considerando che le umbre sono in vetta alla classifica della Pool Promozione, precedendo di cinque punti le maceratesi che sono al terzo posto, a -1 dalla seconda Busto Arsizio. Un via col botto per le dieci sfide decisive della seconda fase che vedranno impegnata la Cbf Balducci fino al 30 marzo e che sentenzieranno la promozione diretta in A1 per la prima e le qualificate ai Playoff, che assegneranno il secondo posto nella massima serie, per le qualificate dal secondo al quinto posto. La Lega Pallavolo ha ufficializzato alcuni spostamenti nel calendario della Pool Promozione che coinvolgono le arancionere. La terza giornata si giocherà al Banca Macerata Forum in anticipo sabato 10 febbraio alle 18 contro l’Albese Como, la quinta in casa resta di domenica 25 febbraio ma con inizio alle 15, avversario la Futura Busto Arsizio. L’ottava giornata, in trasferta con l’Albese Como, è stata anticipata a sabato 16 marzo alle 17.