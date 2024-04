Cbf, c’è Busto Arsizio sulla strada per l’A1

"Busto Arsizio è una squadra molto forte e completa in tutti i reparti". Alessia Bolzonetti, schiacciatrice della Cbf Balducci, è già proiettata sulle semifinali playoff, la cui serie inizierà domani alle 17 in casa delle lombarde. Le semifinali Busto Arsizio-Cbf Balducci e Messina Talmassons assegneranno a chi vincerà due gare il pass per la finale che mette in palio l’altro posto disponibile per l’A1 di volley femminile, il primo è stato assegnato a Perugia, vincitrice della pool promozione. Venerdì scorso le bustocche hanno vinto il match contro le maceratesi nell’ultima giornata della pool promozione di A2. "Ci aspettiamo – chiarisce la giocatrice maceratese – una gara diversa da quella di poco più di una settimana fa quando gli obiettivi erano differenti. Noi in quell’occasione abbiamo incontrato più difficoltà in certi frangenti a differenza delle locali che si sono espresse davvero molto bene". Servirà però un’altra Cbf Balducci per mettere in difficoltà Busto Arsizio, che oltretutto sul suo campo non ha mai perso. "Dobbiamo fare una partita diversa, specialmente – conclude Bolzonetti – per quanto riguarda il nostro gioco. Arriviamo all’appuntamento dei playoff più pronte, abbiamo analizzato cosa abbiamo sbagliato e cosa è invece andato per il verso giusto, mi aspetto quindi una partita bella e combattuta. Siamo cariche per questa importantissima fase della stagione, sperando di fare il meglio possibile".

Domani alla 17 si giocherà gara1 di semifinale contro la Futura Giovani Busto Arsizio al PalaBorsani di Castellanza. Gara 2 è in programma mercoledì 10 alle 20.30 al Banca Macerata Forum mentre l’eventuale gara 3 si giocherebbe di nuovo in Lombardia sabato 13.

Per la Cbf Balducci si tratta della terza partecipazione nei playoff di A2. Esclusa la stagione 2019/20, la prima in A2 per le arancionere ma interrotta a marzo con la squadra ancora in corsa per un posto Playoff, dal 2020 in poi le maceratesi hanno sempre centrato la qualificazione alla post-season, ovvero nelle stagioni 2020/21, 2021/22 e l’attuale 2023/24 (nel 2022/23 la Cbf Balducci era in A1). La prima partecipazione ai playoff nel 2020/21 ha visto l’eliminazione nel primo turno dei quarti da parte di Sassuolo chiusa con il Golden Set nel match di ritorno a favore delle emiliane. La stagione successiva c’è stata la cavalcata verso la A1 conquistata nella finale Playoff con Mondovì in tre gare. In precedenza le arancionere avevano superato Soverato negli ottavi, Sassuolo nei quarti di finale e Talmassons in semifinale, chiudendo i playoff con una sola sconfitta su nove gare.