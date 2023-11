Champions league. Per Milano inizia il cammino europeo

Inizia stasera alle 20 all’Opiquad Arena di Monza il cammino in Champions League dell’Allianz Vero Volley Milano. Paola Egonu e compagne, reduci dalle sconfitte in Supercoppa e in campionato con Conegliano, puntano a partire col piede giusto nella massima competizione europea, in un girone in cui vista la presenza delle campionesse in carica del VakifBank Istanbul non si possono commettere errori. Le campionesse di Serbia del Jedinstvo Stara Pazova, all’esordio assoluto a questo livello, sembrano un avversario alla portata della squadra di coach Marco Gaspari che però invita le sue ragazze a tenere alta la concentrazione: "Affronteremo una formazione arrembante. Dovremo concentrarci sul nostro gioco, portando rispetto alle nostre avversarie". Gli ha fatto eco Myriam Sylla, ormai pienamente recuperata dopo i problemi muscolari accusati: "Sono felice di tornare a giocare in Champions. Spero che quest’anno potremo goderci lo spettacolo fino in fondo".

Andrea Gussoni