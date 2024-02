Che derby al PalaMariotti. Npsg-Zephyr è supersfida

Il conto alla rovescia è iniziato: il ’PalaMariotti’ questo pomeriggio si animerà come non mai per ospitare il derby tra la Npsg Trading Logistic e la Zephyr Mulattieri Valdimagra. Le due formazioni, motivate a vincere un match così importante, si sfidano per la seconda di ritorno di B maschile, in programma oggi alle 18, con lo spirito di chi non vuole lasciarsi scappare l’occasione di conquistare la posta in palio. "Non sarà una partita complicata dal punto di vista tecnico – spiega il responsabile scouting della Npsg Senesi – perché i nostri avversari hanno perso diversi giocatori strada facendo, ma sarà una sfida complessa sul piano dell’approccio mentale. Per noi sarà un crocevia importante per provare d’ora in poi a guardare più davanti piuttosto che dietro". In casa Zephyr sarà in dubbio l’influenzato Conti al centro. L’intento sarà quello di ripetere la bella prestazione dell’andata per alimentare qualche speranza di mantenere la categoria. "Dovremo stare molto attenti – precisa il coach dei rossoblù Delvecchio – perché di fronte avremo una squadra molto motivata nel riscattare la sconfitta subita all’andata". Le altre partite: Mozzate-Tomcar, Ormezzano-Grafiche, Parella-Saronno, Malnate-Canavese e Ciriè-Caronno. Intanto l’Under 19 della Zephyr a Siena ha disputato un’amichevole con i pari età della Mavillas di A2 (nella foto).

Ilaria Gallione