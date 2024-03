Clai, a Ozzano trova l’ex coach Turrini

La Clai è in testa alla classifica del girone C. Le imolesi sono reduci dalla vittoria ottenuta a Pavia, la quarta consecutiva: "E’ stata una partita molto strana – commenta Sofia Migliorini – ci aspettavamo una gara dal ritmo basso, trovandoci di fronte ad una squadra di bassa classifica, ma in realtà loro mi hanno stupito parecchio. Sono molto giovani quindi sbagliano tanto, ma nel complesso sono state in grade di sviluppare un buon gioco. Noi non abbiamo spinto al massimo e non è stata una bellissima partita, ma l’abbiamo portata a casa nonostante qualche errore di troppo". Domenica la formazione di Nello Caliendo giocherà in trasferta, a Ozzano con l’ex coach Manuel Turrini.