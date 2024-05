Clai cannibale Ora mancano tre set al sogno

VOLANO VOLLEY

0

CLAI IMOLA

3

(20-25; 19-25; 17-25)

VOLANO VOLLEY: Sesenna, De Val 1, Ottino 4, Giudice, Iob, Bortolotti, Galbero 10, Campagnolo 9, Pierobon, Magazza 3, Petruzziello 10, Bortoli 2. All. Parlatini.

CSI CLAI IMOLA: Casotti, R. Arcangeli, Cavalli 2, Cammisa 14, Lanzoni, Migliorini 9, Mastrilli, Rubini 9, Gaffuri, Esposito 12, Missiroli, Fazziani, Rizzo 14, C Arcangeli C. All. Caliendo.

Arbitri: D’Amico e Lobrace.

Dopo gara uno degli spareggi, adesso la serie A2 è lontana solamente tre set. Le ragazze di coach Nello Caliendo, vincendo sul campo del Volano Volley, hanno avvicinato l’obiettivo promozione, ora bisognerà attendere il primo giugno quando le imolesi affronteranno il Villa Cortese. Una vittoria con qualsiasi punteggio spalancherebbe le porte del paradiso a una Clai reduce da tredici affermazioni consecutivi, numeri importanti per un gruppo capace di mettere al tappeto le avversarie; solo due sconfitte in tutta l’annata, l’ultima arrivata addirittura a gennaio. Serve solo l’ultimo sforzo, nel prossimo fine settimana ci sarà il secondo incontro di questi spareggi fra Villa Cortese e Volano Volley. Poi il gran finale proprio ad Imola dove le biancoblù hanno lasciato solo le briciole a tutte le avversarie arrivate in riva al Santerno per portare a casa punti. Nella gara di sabato sera la Clai è stata impeccabile, ha mostrato un gioco importante e una forma invidiabile, aspetti sicuramente non scontati dopo il termine della regular season. Gli spareggi per salire sono tutto tranne che già scritti, affrontare un’avversaria non incontrata in regular season è un aspetto imprevedibile, Cavalli e compagne sono riuscite a superare anche questa incognita prendendo subito in mano le redini della partita.

Il primo set è stato sostanzialmente equilibrato, la svolta è arrivata sul 13-16, da li in avanti la Clai ha giocato sul velluto conquistando il primo set.

Nel secondo set le ragazze imolesi spingono e per le trentine non c’è più niente da fare.

Lo stesso avviene nel terzo, dove Clai tiene bene il campo, gioca bene i suoi fondamentali facendo calare i titoli di coda su questo primo spareggio.

Una vittoria meritata, netta, quella ottenuta da un team mai domo e soprattutto mai sazio; il segreto della squadra di Nello Caliendo è proprio questo.

Le motivazioni fanno sempre la differenza nello sport e non solo.

Ora all’orizzonte ci sono due settimane di allenamento prima della gara con Villa Cortese che può portare al sogno promozione. Solamente tre set e poi si potrà gioire, dopo una stagione condotta da assoluta protagonista.