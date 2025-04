Clai Imola: Salvezza in Serie A2 a Portata di Mano nella Sfida con Concorezzo

A inizio stagione il presidente Stefano Mongardi in un’intervista al Carlino disse: "Il nostro obiettivo è la salvezza, da conquistare anche all’ultima partita nell’ultimo punto del tie break". La Clai poteva conquistare la permanenza in categoria già nella sfida di domenica con Altino se Casalmaggiore non avesse fatto il bottino pieno. Il giudizio è rimandato all’ultima di campionato, domenica al PalaRuggi le biancoblù battendo con qualsiasi risultato Concorezzo si garantiranno un’altra annata in serie A2. Avere il destino nelle proprie mani, è un fattore importante per Cavalli e compagne. Un diritto conquistato sul campo strada facendo, il match con Altino non è stato dei più agevoli, la Clai ha avuto il sangue freddo nei momenti cruciali della partita. Una gara che poteva andare anche al quinto set, nel quarto parziale le padrone di casa erano avanti 23-22, qui Imola non ha perso la testa e con tre punti consecutivi è arrivata una vittoria fondamentale per la permanenza in categoria. Tre mattoncini di vitale importanza per potersi giocare l’ultimo appuntamento dell’anno senza doversi affidare ai risultati provenienti dagli altri campi, Imola ha il destino nelle proprie mani. Un fattore di non poco conto per un gruppo che ora deve fare l’ultimo sforzo per tagliare il traguardo a braccia alzate. Non era scontato vincere con Altino che due mesi fa aveva espugnato il Ruggi con un secco 0-3: "Visti anche gli altri risultati -commenta coach Benedetti –, questa è stata una vittoria di fondamentale importanza. Altino ci ha messo in difficoltà e ci ha dato tanto fastidio, ma noi siamo stati bravi a rientrare, soprattutto nel quarto set, grazie a Visentin che ha spaccato la partita con una serie di servizi incredibile".

Nelle ultime settimane la Clai ha cambiato passo, e l’ha fatto in un momento fondamentale di questa annata agonistica 2024/2025: "In questa seconda fase abbiamo cercato di mantenere le ragazze libere mentalmente; ovviamente loro vedono la classifica e quindi è inutile mettere anche la nostra pressione. Adesso bisogna prepararsi bene per l’ultima partita in casa con Concorezzo. All’andata è arrivata una vittoria, ma non bisogna sottovalutare il match che ci attende, serve solamente un ultimo sforzo per centrare obiettivo".

a. m.