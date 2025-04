Clai Imola: sfida decisiva contro Concorezzo per la permanenza in serie A2

Una domenica che può diventare storia o addio. Storia se la Clai centrerà la permanenza in categoria, addio nel caso arrivasse una sconfitta e dagli altri campi risultati sfavorevoli che riporterebbe Imola in serie B. Questo pomeriggio, alle ore 17, le ragazze di Dominico Speek e Massimo Benedetti affronteranno il Concorrezzo, le brianzole sono già retrocesse matematicamente da tempo, ma questo è un aspetto che le biancoblù non devono assolutamente conteggiare. Il destino è nelle mani della Clai, con una vittoria arriverebbe la certezza di giocare nella seconda categoria nazionale. Una permanenza in categoria che si decide all’ultima curva, la Clai quarta in graduatoria ha due punti di vantaggio su Casalmaggiore che ad oggi sarebbe retrocessa. Invischiate nella lotta per non retrocedere ci sono pure Lecco e Castelfranco che hanno gli stessi punti di Imola, una lunghezza sotto l’Albese Como.

Vincendo Imola sarebbe salva, ma grazie ad una serie concatenante di risultati provenienti dagli altri campi giocherebbe in serie A2 pure in caso di sconfitta interna contro Concorezzo.

A scanso di qualsiasi dubbi, vincendo non ci sarebbero calcoli da fare e arriverebbe l’obiettivo stagionale fissato dal club ad inizio anno. Davanti alla Clai c’è la storia: "In questa settimana di allenamenti -dice Arianna Gambini- abbiamo cercato di consolidare gli ultimi dettagli affinché il nostro gioco possa essere il più efficace possibile. Dobbiamo rimanere concentrate e focalizzate sull’obiettivo, in modo da arrivare alla gara con la sicurezza di aver fatto un buon lavoro durante gli allenamenti. Solamente con il duro lavoro e con l’impegno costante in palestra ci saranno risultati ottimali". Quella con Concorezzo è gioco forza la madre di tutte le partite: " Per ovvie ragioni sarà il match più atteso della partita, Concorezzo non mollerà il colpo e per questo noi dobbiamo essere brave fin da subito a comandare la partita con il nostro gioco e soprattutto con il nostro entusiasmo. Siamo molto cariche per entrare in campo e dimostrare quello che ci meritiamo, con prontezza e senza paura".

La Clai può scrivere la storia, la permanenza in categoria non è distante, ma va ancora raggiunta.

Le gare (Pool Retrocessione, quinta giornata di ritorno): Castelfranco-Offanengo, Altino-Casalmaggiore, Lecco-Olbia, Albese-Mondovì.

La classifica: Olbia e Offanengo 41; Castelfranco, Clai e Lecco 36; Albese 35; Casalmaggiore 34; Mondovì 19; Concorezzo 16; Altino 15.

Antonio Montefusco