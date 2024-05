Clai, la volata per l’A2. La carica di coach Caliendo: "Realizziamo il sogno»

A sei set dalla serie A2. La Clai, arrivata prima in regular season con una striscia aperta di 12 vittorie consecutive, si tuffa negli spareggi per salire di categoria dove le avversarie saranno Volano Volley e Villa Cortese. Due partite da giocare, una in casa e l’altra in trasferta, per centrare il grande sogno. Le imolesi cominceranno questa sera con la trasferta all’Arena Biancorossa di Volano (inizio 20.30). Fra due settimane, il primo giugno, la Clai giocherà alla palestra V olta con il Villa Cortese. Sei set da vincere per realizzare il grande sogno, per dare una medaglia al lavoro degli ultimi otto mesi dove la Clai ha praticamente perso solo due partite. In questi spareggi tutto si azzera e il primo ostacolo sulla strada promozione è il Volano allenato dal bolognese Luca Parlatini che nella stagione 2014/2015 ha sfiorato la promozione in B1 proprio sulla panchina imolese: "La nostra ambizione – commenta coach Nello Caliendo – è quella di arrivare fino in fondo e di centrare il nostro grande sogno chiamato A2. La difficoltà della formula non ammette errori, dovremo giocare due partite perfette creando le condizioni migliori per arrivare al traguardo".

Le avversarie si chiamano Volano e Villa Cortese: "Le trentine sono una squadra allenata da un coach esperto, c’è grande fisicità, attaccanti forti e una palleggiatrice che ha una bella carriera alle spalle. Per quanto riguarda Villa Cortese è un mix fra giocatrici esperte e giovani, vanno in campo con entusiasmo e producono una pallavolo di livello altissimo. Ci attendono due partite toste dove l’obiettivo sarà veramente molto elevato". Il primo step è il match contro Volano: "Sono una squadra costruita per vincere, servirà una bella prestazione per fare risultato e giocarci poi tutte le nostre chance nel match che disputeremo a casa nostra il primo giugno". Dopo stasera la Clai avrà due settimane per preparare l’appuntamento con Villa Cortese. Mentre nel prossimo fine settimana si giocherà Villa Cortese-Volano.

A sei set di distanza c’è il paradiso della serie A2, dopo la finale dello scorso con il Volley Team Bologna c’è la possibilità di arrivare sul secondo gradino del ranking nazionale.