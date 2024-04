Clai, primato in cassaforte. Caliendo: "Abbiamo fame"

Nel girone C di serie B1 femminile c’è una squadra che ha dominato tutte le altre. E’ la Clai Imola di Nello Caliendo capace di vincere 20 delle 22 gare disputate, 59 punti complessivi e 8 di vantaggio sul Garlasco secondo, ben 10 su Rubiera al terzo posto. La vittoria interna con Sassuolo ha permesso alle imolesi di centrare il primo posto matematico con due giornate d’anticipo che vale l’accesso agli spareggi. In post season Cavalli e compagne affronteranno due formazioni arrivate prime negli altri gironi, con due vittorie si sale in serie A2. Un altro campionato nel campionato, una difficoltà sulla strada di una Clai che fin qui ha fatto tutto quello che doveva; ci sarà da fare solo l’ultimo sforzo. Il primo sigillo è arrivato dopo l’affermazione interna con Sassuolo: "Partite semplici non ce ne sono – commenta coach Nello Caliendo – . Con le sassolesi abbiamo interpretato bene la gara mettendo in atto tutto quello che avevamo preparato in settimana. Siamo riusciti a dare un buon ritmo alla partita e quindi i nostri meriti assolutamente ci sono. Sassuolo è una squadra giovane, che ha picchi importanti, ma pecca in continuità e noi siamo stati bravi ad essere incisive quando serviva".

L’allenatore imolese guarda avanti pensando a quello che arriverà fra qualche settimana: "Da qui ai playoff lavoreremo su tutto, non si può tralasciare assolutamente nulla. Sono i dettagli che fanno la differenza, quindi dobbiamo continuare a insistere su ogni singolo aspetto. I numeri dicono che abbiamo trovato un’ottima continuità e ora siamo una squadra consapevole del proprio valore che quando scende in campo con la giusta determinazione riesce anche a proporre un’ottima pallavolo. C’è sempre fame e voglia di fare bene, tutto l’ambiente è cresciuto tanto dal punto di vista dell’atteggiamento e i miglioramenti si vedono. I playoff saranno il momento decisivo, quindi bisogna arrivarci bene e dimostrare sul campo quanto siamo forti". Mancano due partite al termine della regular season, sabato la Clai giocherà sul campo della retrocessa Piacenza; domenica 12 invece la chiusura casalinga con Gosselengo; due match in cui non perdere l’abitudine alla vittoria.