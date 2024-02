Coach Giuliani "È il momento di crescere"

L’occasione era la presentazione della parthership con Modena Nastri, nuovo marchio sui pantaloncini dei gialloblù, ma il tema, soprattutto, era quello di inquadrare la sfida con Trento, prima contro ottava, un match che potrebbe ripresentarsi anche nei quarti playoff e soprattutto unica vera stelletta sul petto appuntatasi dalla Valsa Group, che in campionato è stata l’unica formazione in grado di battere l’Itas. Alberto Giuliani (in foto con Bruno) guarda avanti allora, nutrendo speranze soprattutto riguardo il gioco.

Giuliani, quali gli obiettivi di domenica (domani, ndr)?

"Il primo obiettivo è ovviamente quello della classifica, il secondo obiettivo per me è vedere la squadra crescere e l’incontro con Trento va inquadrato in quest’ottica, quella della crescita. Detto ciò non è che il risultato passi in secondo piano, nessuno scende in campo per perdere e vedremo set dopo set di provare a portare a casa qualcosa".

All’andata Modena vinse e convinse...

"Non ho visto il match di andata, stiamo studiando ovviamente partite più recenti di una Trento che ha fatto step importanti in stagione, sono una squadra quasi perfetta, difficile da attaccare, nemmeno dal servizio. Ci aspetta una partita dura e complicata, anche loro vorranno dimostrare che l’andata è stata un inciampo".

Con Trento meno pressione e una preparazione più tranquilla?

"Si prepara più facilmente? Una questione interessante: questo match va inquadrato in una settimana nella quale abbiamo giocato due volte e speso tante energie perché ‘dovevamo’ vincere. Vediamo quale sarà la reazione dei ragazzi e quale sarà il connubio energie fisiche-energie mentali, è molto importante che entrambe le situazioni siano a alto livello per esprimersi". Come si replica la partita di andata?

"Ogni match si inquadra in un periodo, oggi Trento è al massimo della sua condizione. Noi faremo il massimo per giocare la nostra pallavolo".

Futuro: sta costruendo la squadra assieme alla società?

"In questo momento personalmente il mio focus è solo su migliorare la prestazione della squadra. Ovvio che col club parliamo, ma ripeto che a me piace che l’attenzione di tutti sia sul finale di questa stagione".

Bruno a Campinas? Intanto i media brasiliani stanno già iniziando a scatenarsi sulla destinazione di Bruno dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Sul quotidiano ‘O Tempo’ si è fatta strada l’ipotesi che il regista verdeoro si accasi a Campinas, società storica vicinissima a San Paolo. Nell’accordo ipotizzato ci sarebbe di mezzo il cento per cento dei proventi dalla vendita delle sue magliette, stante un ingaggio di 450mila dollari che la società paulista non potrebbe oggi permettersi.