Coach Giuliani. "Match altalenante. Battuta da rivedere»

CIVITANOVA MARCHE

Un Alberto Giuliani che non può fare altro che constatare come siano andate le cose, quello che a fine partita commenta la sconfitta 3-1 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche: "Una partita di alti e bassi, anche all’interno degli stessi set, senza che fossimo in grado di sviluppare quello che ultimamente avevamo fatto col servizio ad esempio. Poi ci siamo incastrati anche in qualche giro di cambiopalla in un match altalenante, nel quale abbiamo avuto anche occasioni per ricucire e passare avanti". Sguardo al prossimo futuro allora, perché tra due giorni la Valsa Group ospita Cisterna: "Dobbiamo pensare subito alla prossima, ripartendo appunto dalla battuta, dall’attacco anche, due fondamentali ultimamente migliorati che vanno riportati sui livelli che ci eravamo creati. Cisterna? Una partita già importantissima". Tra i migliori in campo lato Modena il libero Filippo Federici, finalmente tornato a pieno regime dopo un lungo stop: "Il primo match che gioco in SuperLega dopo il secondo infortunio al ginocchio. È vero, abbiamo giocato tanto a Dubai, ma il mio ritorno in SuperLega è stato diverso: come volume di gioco sicuramente non possiamo dire di essere rimasti fermi, peccato non essere riusciti a mettere in mostra il livello di gioco che avevamo espresso negli Emirati. Sì nel terzo set ci eravamo ripresi, senza confermarci però nel quarto". Infine sguardo rivolto a Cisterna, a un match che la Valsa Group deve cercare di vincere a tutti i costi per tenere dietro proprio i laziali e rientrare nelle prime quattro della graduatoria: "Sappiamo che in questo play off quinto posto non ci sono momenti di riposo, saremo già in palestra domani (oggi, ndr) e ripartiremo alla grande. Cisterna? Solo partite una diversa dall’altra con loro, tra campionato e Dubai. L’importante sarà l’approccio, in casa dovremo iniziare fin da subito a metterli sotto col servizio soprattutto".

a.t.