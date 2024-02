Colombiera e Lunezia cercano punti salvezza

Un galvanizzato Volley Colombiera vuole chiudere il girone di andata di C maschile con un successo contro il Vbc Chiavari, penultimo in classifica. Stasera alle 21 alla palestra di Ameglia sarà l’occasione giusta per fare punti e tenere a dovuta distanza le altre concorrenti nella lotta salvezza. A completare la giornata saranno: Sant’Antonio-Cus, Albisola-Vbc Savona, Admo-Colombo e Sabazia-Imperia. In serie C femminile la Pallavolo Futura sarà chiamata stasera alle 21 alla la palestra di Ceparana ad un match sulla carta agevole contro il fanalino di coda Normac, formazione giovane ed alla prima esperienza in categoria ancora a 0 punti e con un solo set vinto. "Sarà d’obbligo la vittoria – dice il dirigente Pascucci – per mantenere intatte le chances di playoff che saranno poi decise da scontri diretti che ci vedranno spettatori molto interessati". Nel pomeriggio (18) il Lunezia Volley sarà ospite dell’Admo Volley al ’Don Gnocchi’ di Lavagna. Ancora assente al palleggio la Menconi, sostituita dalla giovanissima Montemagni, mentre il capitano Poletti siederà in panchina. "Vivremo questa partita in tranquillità – afferma il dt Menconi – perché siamo già proiettati con la testa alla prossima sfida contro la Normac decisiva in chiave playout. Mercoledì la nostra Under 18 ha vinto contro la Rainbow, aggiudicandosi il passaggio tra le prime 4 per giocarsi il titolo territoriale". L’altra sfida della giornata sarà Santa Sabina-Albaro.

Ilaria Gallione