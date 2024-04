Colpo de Il Bisonte. Arriva Bozana Butigan: "Convinta dal progetto"

Dopo cinque conferme Il Bisonte Firenze ha annunciato la prima new entry per il 2024-25: la centrale croata Božana Butigan, 24 anni il 19 agosto, che indosserà la maglia numero 4. Bibi, com’è conosciuta nel mondo del volley, ha all’attivo quattro stagioni in A1: una e mezzo nel Conegliano, le ultime con Bergamo; da sette anni fa anche parte della Nazionale croata con cui ha partecipato a tre europei e un mondiale.

"Sono molto contenta di venire a Firenze, il progetto mi è piaciuto e non vedo l’ora di iniziare. A livello individuale cercherò di migliorare ancora e di dare il massimo per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile. Ho giocato tantissime volte contro Il Bisonte e mi è sempre piaciuta molto come squadra; ho parlato con il preparatore atletico Maurizio Negro, che sono felice di ritrovare dopo averci lavorato a Bergamo, e anche con qualche ex giocatrice, e tutti mi hanno detto solo cose positive che hanno reso più facile la mia decisione".

f.m.