Conad, l’ora del riscatto non può attendere. Devi chiudere il 2023 battendo Pordenone

Scatta dal PalaBigi il girone di ritorno di Serie A2 della Conad (16).

Dopo quattro sconfitte consecutive, l’ultima il giorno di Santo Stefano contro Brescia, la formazione di Fanuli va a caccia del riscatto nella sfida delle 20,30 contro la Tinet Prata di Pordenone (27), seconda della classe, reduce da 2 kappao con Cuneo e Porto Viro che l’hanno fatta allontanare dalla vetta.

Per i giallo-rossi reggiani è fondamentale riprendere il cammino per non allontanarsi troppo dai playoff, distanti 3 lunghezze, e per mantenere il +7 sulla zona calda della graduatoria, ma soprattutto per non "abituarsi" alla sconfitta.

Pronto al rientro Marks: l’opposto tedesco aveva saltato per un attacco febbrile la già citata sfida con Brescia, ben sostituito da Suraci.

Pordenone. Tra i friulani un volto conosciuto è quello del centrale Scopelliti, a Reggio nel biennio 2020-22, che divide il ruolo con Katalan; in cabina di regia è rientrato da un infortunio Alberini, sostituito nelle ultime sfide dal 2003 Bellanova; le principali bocche di fuoco sono lo slovacco Petras, il goriziano Terpin e il romano Lucconi, quest’ultimo autore di 20 punti nell’ultima uscita.

La direzione di gara è affidata a Ciaccio e Spinnicchia, la Tinet ha vinto tutti e 3 i precedenti, compreso il 3-2 della "prima stagionale".

Prevista la diretta gratuita su volleyballworld.com, mentre i tagliandi sono ancora in vendita sul circuito liveticket.

La formula. La Legavolley, frattanto, ha ufficializzato la formula del campionato: a differenza del recente passato non si svolgeranno i playout retrocessione e scenderanno in A3 l’ultima e la penultima al termine della regular season.

Ai playoff partecipano le prime 7, con la prima che passa direttamente alle semifinali, mentre le altre si affronteranno nel primo turno al meglio delle 3 gare; la Coppa Italia si giocherà a partire dal 14 aprile, riservata alle prime 12 della graduatoria, con final four a Cuneo l’11 e 12 maggio.