Conad: un ’bomber’ polacco il primo rinforzo

Parla polacco il primo rinforzo della Conad.

Alla corte del confermato Fabio Fanuli arriva infatti Pawel Stabrawa, classe 1996, reduce da un fruttuoso biennio a Palmi in Serie A3, dove in 55 match disputati ha messo a terra ben 23,8 punti a partita, risultando il top scorer indiscusso della categoria.

Un giocatore che già da quattro anni milita nel nostro paese, dove aveva fatto tappa a Lecce e a Fano, reduce dalla vittoria nella Coppa Italia e dalla Supercoppa.

"Sarà la mia quinta stagione in Italia, ma la prima in A2. Sono molto felice del salto di categoria, lo sognavo da tempo: finalmente sono riuscito a raggiungerlo" spiega il giocatore di Debica, 203 centimetri d’altezza, attaccante di razza.

"Da me stesso - aggiunge il giocatore polacco - ho tante aspettative: innanzitutto vorrei dimostrare che scegliermi come attaccante principale in una squadra importante della Serie A2 non è stato un caso. Voglio lavorare duro con la mia nuova squadra, impegnandomi ad ogni allenamento per riuscire a raggiungere ciascuno degli obiettivi prefissati dalla società. Mi piace lavorare e mi piacciono altrettanto le sfide, so che ci saranno molte avventure che ci aspettano e voglio godermele al 100% insieme alla mia nuova squadra. Non vedo l’ora - chiude il giocatore - di cominciare la stagione".

La Conad, con Stabrawa, spera di ripetere con maggiori fortune l’operazione Christoph Marks: anche il tedesco, lo scorso anno, arrivò dall’A3, dove curiosamente era stato il miglior realizzatore davanti al polacco, salvo poi arrendersi in corso d’opera ad alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a lungo ai box, privando il sestetto reggiano della propria punta di diamante nel momento chiave della stagione.

Non farà parte della Conad versione 2024/25, invece, Nicola Sesto.

Il centrale, capitano dei giallo-rossi nell’ultima stagione, ha appeso le scarpe al chiodo dopo la sconfitta in gara-3 di Coppa Italia a Brescia, chiudendo così una lunga carriera.

