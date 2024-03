Consar "Adesso è tutto nelle nostre mani"

È una Consar Ravenna padrona del proprio destino, e anche arbitro della salvezza, quella che, oggi pomeriggio, al Pala del André, nell’anticipo della penultima giornata di regular season (fischio d’inizio alle 16, arbitri Nava e Mazzarà; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), ospita Castellana Grotte, penultima della classe. I giallorossi sono lanciatissimi verso la conquista del 4° posto, che nei quarti dei playoff darà diritto ad affrontare la quinta classificata (attualmente Prata) col vantaggio del fattore campo in caso di ricorso a gara3. Con 45 punti, la Consar ha una lunghezza di margine proprio sui friulani, e anche un calendario migliore. I ravennati se la vedranno infatti oggi con Castellana Grotte e, domenica prossima, in trasferta contro Pineto, contro una squadra che, in base ai risultati di oggi, potrebbe essere già in salvo. Prata invece dovrà ospitare Cuneo, che non può fare sconti perché deve difendere la seconda posizione; e poi dovrà ‘viaggiare’ a Porto Viro, nella tana dei polesani, già sicuri del playoff. Ravenna è reduce dal successo corsaro di Reggio Emilia, che ha interrotto una serie di 4 ko consecutivi, tutti al tiebreak.

La maggiore curiosità dello starting six giallorosso, sarà quella di vedere se coach Bonitta avrà confermato Russo in cabina di regia dopo la partita da titolare giocata (e vinta 3-0) la scorsa settimana. Castellana Grotte, che annovera fra le proprie fila gli ex Ceban e Pol, è penultima a quota 22, in condominio con Reggio Emilia. Aversa ne ha 23, mentre il fanalino di coda è Ortona con 17. Da evitare ci sono gli ultimi 2 posti, che decretano la retrocessione in A3. Non sono previsti playout. Oggi si gioca anche Ortona-Reggio Emilia, mentre domenica prossima va in scena Castellana-Ortona. La situazione è molto fluida. I pugliesi (9 punti all’andata; già 13 nel ritorno) vantano ‘scalpi’ di prestigio, avendo vinto da 3 con Cantù, Cuneo, Santa Croce sull’Arno e Aversa. Coach Cruciani gioca abitualmente con Fanizza in regia; il colombiano Bermudez opposto; Ceban e Ciccolella al centro; Cianciotta e Pol schiacciatori di banda; Guadagnanini libero per la difesa; Battista libero per la ricezione. All’andata finì 3-1 per la Consar, con Bovolenta top scorer (26), ma anche con gli è Pol e Ceban in grande spolvero, autori di 15 punti ciascuno. "Castellana – ha commentato coach Bonitta – ha fatto un girone di ritorno nettamente migliore rispetto all’andata. Bisognerà metterli in difficoltà con la battuta e con alcune strategie di gioco. Le motivazioni? Sono molto alte, sia da parte loro, sia da parte nostra, ma dipende tutto da noi".