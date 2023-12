Consar, altra partita ad alta quota: "Pordenone è squadra esperta"

La Consar Ravenna torna in campo stasera al Pala de André (fischio d’inizio alle 20.30, arbitri Jacobacci e Bassan; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv) per affrontare la vice capolista Prata di Pordenone nell’ambito delle gare della decima giornata di andata del campionato di A2. I giallorossi sono reduci dal ko ‘strettissimo’ 3-1 di Grottazzolina, contro la prima della classe. Un ko che ha interrotto la striscia di 3 vittorie consecutive, ma non la qualità del gioco. Per la sfida odierna, potrebbero tornare al proprio posto coach Bonitta, messo ko dall’influenza a Grottazzolina, così come il centrale Bartolucci, infortunato alla caviglia e sostituto egregiamente da Arasomwan nel match contro la capolista.

La Consar – sesta in classifica a quota 15, a -7 da Prata – torna dunque all’assetto tradizionale e medita il colpo ai danni di quella che, al momento, è un po’ la sorpresa del girone di andata. Sorpresa per modo di dire, perché i friulani – che già lo scorso anno, al debutto in A2, avevano chiuso la regular season al 5° posto – oltre ad aver confermato in panchina Boninfante e Papi, hanno confermato anche 4 settimi della formazione titolare della passata stagione, inserendo lo schiacciatore Terpin e l’opposto Lucconi da Vibo, e affidando la regia ad Alberini, ex Cantù. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: 8 vittorie, di cui le prime 2 al tiebreak contro Reggio Emilia e Siena; una sola sconfitta a Grottazzolina (3-1); 2° posto con 22 punti, a -3 dalla vetta e con un margine di +4 sulla terza che è Siena. L’anno scorso, la Consar vinse 3-1 lo scontro diretto dell’andata al PalaCosta, e perse 3-2 (19-17 il tiebreak) a Pordenone, al ritorno. "Ci aspetta un’altra partita tirata – ha commentato Saverio Di Lascio, vice di Bonitta a Grottazzolina e poi anche negli allenamenti successivi – perché anche Prata è una squadra molto attrezzata, con giocatori di grande esperienza, con un servizio molto incisivo e un attacco con tre bocche da fuoco difficili da contrastare, che va affrontata nel modo giusto. Dobbiamo quindi continuare sull’onda delle prestazioni che stiamo facendo da diverse partite, quelle che ci hanno permesso di ottenere 3 vittorie su 4 e di tenere testa alla capolista". Prata di Pordenone gioca con Alberini in regia, schierato in diagonale all’opposto Lucconi; Scopelliti e Katalan sono i centrali; lo slovacco Petras e Terpin sono gli schiacciatori di banda; De Angelis è il libero. Nel roster figura anche l’ex Ranieri Truocchio. La Consar tornerà in campo a strettissimo giro, ovvero domenica pomeriggio, alle 18, sempre al Pala de André, per affrontare Reggio Emilia.