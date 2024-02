Consar, arriva la capolista: "Una partita proibitiva"

La Consar Ravenna torna al Pala de André e il match è di nuovo di cartello. Dopo Siena, stasera alle 18 (arbitri Tortù e Toni; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), i giallorossi sfidano Grottazzolina, prima della classe. Il sestetto di coach Bonitta, pur essendo al 4° posto in classifica, è in frenata. Nonostante le ultime 6 gare utili, i due ko consecutivi al tiebreak contro Siena e Aversa hanno rallentato la corsa. Con l’anno nuovo, i ravennati hanno collezionato 3 sconfitte in 7 partite, conquistando 13 punti sui 21 a disposizione. La zona playoff (12 punti di margine) non è in discussione, ma il 5° posto occupato da Prata – che vorrebbe dire, eventuale gara3 dei quarti di finale da giocare in trasferta – è distante solo una lunghezza.

Il colpo sfuggito contro Siena (da 8-3 nel tiebreak) può essere piazzato contro Grottazzolina. Non è presunzione. Al di là dei numeri espressi dalla classifica – i marchigiani viaggiano a quota 52, con 7 punti di vantaggio su Siena – la capolista non è infatti imbattibile, soprattutto lontano dalla propria tana. I numeri dicono che Grottazzolina ha perso 3 volte, e sempre in trasferta: 3-1 a Porto Viro, nell’unica gara senza punti; 3-2 a Santa Croce sull’Arno e a Cuneo. La formazione della provincia di Fermo ha concesso un solo punto in casa (3-2 contro Pineto), lasciando un punto in trasferta anche a Reggio Emilia, Cantù e Brescia. "Grottazzolina ha fatto un campionato costante e, a parte qualche piccolo calo, sta giocando molto bene e merita il vantaggio in classifica. Sulla carta è una partita proibitiva. Per quanto ci riguarda, gli ultimi 2 tiebreak persi ci hanno lasciato un po’ di amaro in bocca, ma restiamo sereni, consapevoli di poter raggiungere comunque l’obiettivo dei playoff". Coach Ortenzi propone un sestetto con Marchiani in regia, schierato in diagonale all’opposto danese Nielsen, miglior bomber della A2 con 567 punti realizzati alla media di 6,9 a set e il 57,4% in attacco; Mattei e Canella schiacciatori; Cattaneo e Fedrizzi schiacciatori; Marchisio libero. Il centrale Cubito e, soprattutto, lo schiacciatore Vecchi sono i primi cambi. All’andata, la Consar – Mengozzi 18 e Bovolenta 22 – andò vicinissima all’impresa, perdendo 3-1.