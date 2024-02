Consar, arriva la fase calda: "Ogni match è decisivo"

Dopo il ko casalingo contro Siena, la Consar Ravenna riparte da Aversa, dove stasera (Palajacazzi, fischio d’inizio alle 18, arbitri De Simeis e Chiriatti; diretta in chiaro su Volleyball Tv) se la vedrà con la quartultima della classifica. Nel ‘cronoprogramma’ dei giallorossi, si tratta di una sfida alla portata, tenuto conto che i campani – 20 punti in 20 partite; +4 sulla zona retrocessione – vengono da 5 sconfitte consecutive, con ko anche pesanti, come quelli rimediati negli scontri diretti contro Ortona, Pineto e Reggio Emilia. La Consar invece, nonostante il passo falso con Siena, è ancora in corsa per le primissime posizioni. Al termine della regular season mancano 6 turni.

I giallorossi sono terzi, a quota 40, in condominio con Cuneo; a -5 da Siena (che nel frattempo ha vinto 3-0 l’anticipo contro Castellana Grotte), e a -9 dalla capolista Grottazzolina che, domenica prossima, sarà di scena al Pala de André. "Al di là dei valori espressi dalla classifica – ha commentato coach Marco Bonitta – l’importanza di questo match è chiara, tanto più che giocheremo in un campo ‘caldo’. Mancano 6 partite alla fine della regular season. Ci sono 18 punti a disposizione e ci sono diversi scontri diretti. Per ambire ad una posizione di rango nella griglia dei playoff, il peso specifico dei punti in palio ad Aversa è molto alto. Il nostro ko con Siena da 8-3 nel tiebreak? Dobbiamo abituarci ad un cambio di passo. Contro le big, non puoi pensare di aver già vinto finché non è caduto l’ultimo pallone. D’altronde, i playoff saranno così".

Aversa, che all’andata perse 3-1, non ha cambiato nulla nell’assetto, se non il tecnico Passaro, sostituito da Tomasello, che ha continuato a giocare con Pinelli in cabina di regia, schierato in diagonale con Argenta; il carioca Canuto e il bulgaro Lyutskanov sono gli schiacciatori; Marra e Presta sono i centrali; Rossini è il libero. L’ex Argenta (a Ravenna in Superlega nel 2018-19), Marra e Lyutskanov, sono i giocatori riconfermati dopo la cavalcata dello scorso anno in A3, culminata con la promozione. L’acquisto di maggior peso specifico è il libero ‘Totò’ Rossini, 12 anni in Superlega con tanto di scudetto a Modena, oltre al bronzo europeo (2015) e all’argento olimpico (2016) con la nazionale azzurra.