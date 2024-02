Consar "Da qui alla fine saranno otto finali"

Dopo la vittoria corsara al tiebreak di Brescia, la Consar Ravenna torna in campo oggi pomeriggio al Pala de André (fischio d’inizio alle 16; arbitri Merli e Ruggero; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), nell’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di A2, contro il fanalino di coda Ortona. I giallorossi, reduci comunque da 8 vittorie nelle ultime 9 giornate, sono scivolati al 5° posto con 36 punti, ma la classifica è cortissima, tant’è vero che il 2° posto, dista appena 3 lunghezze. Al termine della regular season mancano 8 turni. La griglia dei playoff è dunque ancora tutta da disegnare. La sfida odierna si presenta agevole solo sulla carta. In realtà, la formazione abruzzese, pur occupando l’ultimo posto in classifica con 13 punti, in condominio con Castellana Grotte, è annunciata in ripresa e motivatissima nel perseguire l’obiettivo della salvezza.

Il sestetto teatino – che ha 4 punti da rimontare sulla zona salvezza – è reduce da 3 gare ad alto rendimento. Al ko 3-1 di Grottazzolina in casa della capolista (che ha letteralmente sudato freddo), hanno fatto seguito il primo successo casalingo (3-1 contro Aversa) e il punto strappato a Santa Croce sull’Arno, domenica scorsa. Il cambio in cabina di regia – da Ferrato al bulgaro Dimitrov – e l’arrivo dell’altro bulgaro Lapkov (nominalmente opposto, ma schierato in banda al posto di Marshall), hanno effettivamente dato una scossa in termini positivi. Rispetto al match d’andata, che la Consar vinse 3-1 in trasferta (Bovolenta 24 punti), Ortona ha cambiato 3 titolari, visto che al centro è rientrato Patriarca al posto di Tognoni. Coach Bonitta non si fida: "Non è assolutamente un match semplice. Ortona ha implementato la rosa con Lapkov e ha recuperato un giocatore importante come Patriarca. È reduce da una buona partita giocata a Santa Croce sull’Arno, dove conduceva 2-0. Sono aggrappati al sogno della salvezza come altre 3-4 squadre, tutte capaci di muovere la classifica. Mi aspetto una partita difficile per motivi differenti rispetto a quella di domenica scorsa a Brescia. Oltre agli scontri diretti, per noi contano anche queste partite. Da qui alla fine, si tratta di 8 finali. Siamo 4 squadre in 4 punti, dunque, ogni domenica la classifica può cambiare. Per assurdo, abbiamo vinto a Brescia e siamo scesi di una posizione in classifica". Bonitta ha aggiunto un ragionamento in chiave playoff: "Ci attende il rush finale. L’obiettivo dei playoff è ad un passo. La squadra ha fatto molto bene in questo primo scorcio del girone di ritorno ed è in linea coi programmi di inizio stagione".