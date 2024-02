Consar "Giocare contro di noi è dura per tutti"

Si alza la posta e il match diventa di cartello. Stasera, alle 18, al Pala de André (arbitri Tortù e Toni; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv) la Consar ospita Siena, e la regular season del campionato di A2 – a 7 turni dalla conclusione – entra decisamente nel vivo. In palio ci sono punti pesantissimi per la griglia playoff. I toscani dell’ex coach giallorosso Ciccio Graziosi, sono al 2° posto in classifica, a quota 40, in condominio con Cuneo, e non nascondono le ambizioni di tornare in Superlega. Ravenna – 9 vittorie nelle ultime 10 gare, con 24 punti conquistati sui 30 a disposizione – è in agguato, un gradino più sotto, ad appena un punto di distanza. Inutile nascondere che si preannuncia un match dagli alti contenuti. Match con profili e tensioni che poi torneranno nei playoff.

Se la Consar sta viaggiando col vento in poppa, Siena invece (2-3 casalingo contro Brescia) ha appena interrotto una striscia di 7 vittorie di fila. Il periodo nero, tuttavia, i toscani lo hanno attraversato nel girone di andata, perdendo tutti gli scontri diretti casalinghi (Cuneo 2-3, Grottazzolina 1-3, Prata 2-3), compreso quello, nettissimo (0-3), contro Ravenna. "I punti in palio sono importanti – ha commentato coach Marco Bonitta, che ha l’intero roster a disposizione – ma non ancora decisivi. Ribadita la nostra ambizione a disputare un campionato di vertice, posso aggiungere che avremmo sicuramente firmato per essere in questa posizione di classifica a metà del girone di ritorno. La sfida con Siena? È di quelle che io definisco ‘serie’. Ci troveremo di fronte un avversario che esprime una classifica in linea con le previsioni. Però ci sarà anche la Consar. E, affrontare la nostra squadra, comincia a diventare dura per tutti". Il tema tattico su cui si giocherà la sfida odierna lo svela lo stesso tecnico giallorosso: "Il servizio sarà fondamentale, perché, entrambe le squadre, esprimono percentuali abbastanza alte sul ‘cambio palla’. Siamo nell’ordine di 15-17 punti a set sul servizio avversario. Siena propone centrali molto forti, ha un opposto che è cresciuto rispetto alla partita di andata, e ha schiacciatori di banda solidi ed esperti. Ci servirà una partita di alto livello in battuta, come quella di Santa Croce sull’Arno". L’invito di Bonitta al pubblico giallorosso è esplicito: "Se fossi un appassionato di volley, questa squadra di giovani, che sta dando grandi soddisfazioni, io la verrei a vedere". Ciccio Graziosi, dal canto proprio, può disporre di un sestetto esperto e affidabile, rimasto inalterato rispetto al girone di andata.