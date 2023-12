Consar, giorni di lavoro: "È cresciuta l’autostima"

È un Natale di lavoro per la Consar a che, domani si allena e dopodomani scende in campo. È dunque un Santo Stefano di volley quello che attende il pubblico giallorosso. Martedì sera al Pala de André – fischio d’inizio alle 18; arbitri Pasin e Pristerà; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv – è infatti in arrivo Pineto per l’ultima di andata. Dopo 3 vittorie consecutive, i ravennati sono saliti al 4° posto, a -1 dal gradino più basso del podio, e a -3 dalla seconda posizione. Pineto è terzultimo a 12. Non inganni la posizione di classifica degli abruzzesi che, comunque, hanno vinto già 4 volte, a Santa Croce sull’Arno e ad Aversa; e in casa contro Brescia e Porto Viro. L’impresa più significativa è tuttavia quella di due settimane fa a Grottazzolina. In quella circostanza, Pineto ha costretto la capolista al tiebreak, andando vicinissima al successo per 3-0.

Coach Bonitta ha immediatamente rilevato quello che non è proprio un dettaglio: "Pineto è una squadra capace di picchi importanti, come dimostrato sul campo della prima. Se riuscirà a confezionare una prestazione simile, per noi diventerà molto difficile; ha sicuramente meno punti di quelli che merita". La Consar, che tornerà in campo sabato 30, alle 20.30, a Porto Viro per la prima di ritorno, si è quindi regalata un Natale sereno: "Quello che è stato – ha proseguito Bonitta – non ce lo toglie nessuno. C’è leggerezza e determinazione negli allenamenti. Con le vittorie, crescono ovviamente l’autostima, la serenità e il piacere di provare cose diverse, come ho visto fare in questi giorni, in attacco e a muro. La squadra, insomma, sta bene, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Dobbiamo infatti guardare al presente e al futuro. Affrontiamo una squadra molto ‘arrabbiata’ e animata da una grandissima voglia di rivincita. Pineto aveva iniziato molto bene con 2 vittorie di fila, poi si è dovuta confrontare con qualche problema. Ci aspettiamo una squadra che, come noi, vorrà chiudere al meglio l’andata". Il tecnico giallorosso ne ha approfittato per un primo bilancio: "Sapevamo che ci sarebbero state 4-5 squadre che nutrivano ambizioni legittime. Noi, nei pronostici di inizio campionato, ci siamo messi subito dietro, tra il 6° e l’8° posto. In pratica siamo lì, perché, una vittoria, o una sconfitta, ti fanno scalare di una o più posizioni, in alto o in basso. Siamo dunque in linea col nostro obiettivo". Pineto? Dopo lo scambio Benavidez-Panciocco con Ravenna, e dopo i tagli di Padura Diaz e Miranda, coach Tomasello ha assestato un sestetto che propone Paris in regia, schierato in diagonale con l’opposto polacco Frac (arrivato a novembre) per giocarsi il posto con lo statunitense Chavers. Al centro giocano il tedesco di passaporto croato Nikacevic e l’italo sloveno Jeroncic, che si alterna con Basso. Gli schiacciatori sono Loglisci e Di Silvestre. Panciocco parte dalla panchina. Sorgente è il libero.