Consar Il podio è a un passo, serve uno scatto

Dal ko casalingo di due settimane fa nello scontro diretto con Cuneo, alla palpitante vittoria corsara contro Cantù, c’è molto dello spirito di reazione della Consar Ravenna. Il sestetto di coach Marco Bonitta ha reagito alla grande, mostrando un carattere d’acciaio e nervi saldissimi, necessari per ribaltare il 24-21 del 1° set (poi trasformato in 26-28), e per fare lo stesso nel 3° e decisivo set, da 24-21 a 24-26. Il successo esterno dei giallorossi contro Cantù, e il contemporaneo ko 3-0 di Prata nel posticipo di mercoledì a Santa Croce sull’Arno, hanno permesso alla Consar di riagganciare il 4° posto. Ora i ravennati, a quota 31, ad un passo dal podio in compagnia proprio dei friulani, sono a -2 dal 3° posto, occupato da Siena; a -4 dalla vice capolista Cuneo; e a -10 da Grottazzolina, prima della classe. Va anche ricordato che, in chiave playoff, il 2°, il 3° e il 4° posto (‘bella’ in casa nei quarti, se si arriva a gara3) valgono tantissimo. Fra i protagonisti dell’impresa esterna nel recupero di martedì scorso contro Cantù, c’è anche e soprattutto Mattia ‘Cetri’ Orioli. Il ventenne schiacciatore cesenate ha giocato con continuità in attacco (45%), a muro (3) e in ricezione (61%), dove peraltro è stato preso di mira dal servizio avversario. I 3 punti a muro completano uno score importante.

"Certo – ha commentato Orioli – sono soddisfatto, ma, come dico sempre, l’importante è aiutarsi tutti e giocare da squadra quale siamo, continuando ad esserlo sempre di più, soprattutto nei momenti di difficoltà. La nostra forza? Aver subito resettato la sconfitta contro Cuneo e pensato alla partita successiva. I due set vinti in rimonta dimostrano la nostra la consapevolezza e il nostro tratto distintivo, ovvero quello di non arrenderci mai e di non dare mai nulla per perso". Fra i due set vinti ai ‘vantaggi’, la Consar ha portato a casa a mani basse il 2° set: "Il secondo set – ha proseguito Orioli – è stato diverso dagli altri, in quanto, dalla metà in poi, abbiamo avuto il controllo del gioco. In quel frangente è stato importante e decisivo continuare a spingere per chiudere subito e non correre pericoli".

Il primo dei tre incontri per consolidare un posto nei playoff è andato bene. Domenica è la volta dei Lupi di Santa Croce sull’Arno, ottavi a -1 dalla zona playoff, da affrontare al Pala de André, dopo il 3-0 corsaro del girone di andata: "Troveremo una Santa Croce sull’Arno molto diversa dall’andata – ha concluso Orioli – tra l’altro con un giocatore in più, come lo schiacciatore estone Allik. Dovremo stare attenti. Infatti abbiamo immediatamente iniziato a pensare a questa partita, che sarà sicuramente tosta".