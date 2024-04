Consar, inizia la ricostruzione. Addio a Bonitta e ai giovani talenti

Tutto come previsto. Marco Bonitta saluta la Consar. Allenerà negli Usa una delle 6 franchigie della nuova lega statunitense. Partirà a settembre e dunque conserverà il ruolo di ds. Sarà lui a costruire la Consar 2024-25. Ad allenarla – come anticipato su queste colonne – sarà il suo delfino, ovvero il trentaquattrenne vibonese Antonio Valentini che, già nel 2020-21, in Superlega, gli aveva fatto da vice a Ravenna, salvo non poter andare in panchina, perché ancora sotto contratto con la Federvolley, peraltro con lo stesso ruolo. In quel caso si trovò l’escamotage della carica di ‘assistente’. A parte una parentesi a Vibo in Superlega, Valentini – che è stato il vice di Blengini, Grbic e, quest’anno a Piacenza, di Anastasi – è al debutto in A2.

Il programma triennale della Consar in A2 subisce dunque un ravvedimento in corso d’opera al termine del 2° anno, dovuto anche alla ‘fuga’ in Superlega di Bovolenta (Piacenza), convocato ieri in Nazionale A per la Vnl, Orioli e Mancini, ovvero i tre 2004 su cui era incardinato il progetto di ritorno nella massima serie. L’esplosione dei 3 baby romagnoli sotto la cura di Bonitta, ha colto di sorpresa un po’ tutti, compreso lo stesso tecnico ravennate, che non ha potuto trattenerli. Se comunque, la Consar avesse conquistato la promozione, i tre ‘golden boy’ sarebbero rimasti. Bonitta lascia dunque il Porto Robur Costa per la terza volta, dopo il 2014 per la panchina della nazionale femminile, e dopo 2021 per la panchina dell’Olsztyn maschile in Polonia. Nel corso del meeting di ieri mattina col patron Veniero Rosetti, col presidente Matteo Rossi e con l’assessore Giacomo Costantini, il tecnico campione del mondo nel 2002 con l’Italvolley femminile, ha anche svelato gli obiettivi e i piani di mercato della Consar: "Feri, Russo e Goi hanno un altro anno di contratto. Mengozzi mi sembra di aver capito che abbia ancora voglia di giocare. Anche Grottoli resterà. Con Bartolucci stiamo parlando. È tuttavia un giocatore di Civitanova. La volontà sarebbe quella di tenerlo, ma la ‘vetrina’ di quest’anno gli ha aperto diverse prospettive. Gli stranieri? Raptis ha avuto modo di mettersi in mostra e non ci dispiacerebbe tenerlo. Anche con lui stiamo parlando, ma le richieste, anche dalla Superlega, non gli mancano".

La Consar 2024-25 di Valentini punterà ai playoff. Bonitta lo ha spiegato bene: "Sarà un obiettivo a metà strada fra l’8° posto del 23-24 e il 4° posto di quest’anno. Comunque, allestiremo una squadra da playoff". Nel fuoco di fila di ringraziamenti reciproci, il presidente Matteo Rossi ha evidenziato che "il lavoro parte da lontano, ovvero da un vivaio che, quest’anno, ha contato 278 tesserati, esclusa la prima squadra". Il patron Veniero Rosetti ha aggiunto: "È stata una bellissima stagione. Mi sono emozionato nel vedere i giovani in campo. Ringrazio tutte le componenti, compresa la stampa. Ogni mattina, quando apro il giornale, vorrei che anche la Consar avesse una pagina del Carlino come ha la pallacanestro".