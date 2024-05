Consar L’attacco in mano a Hampus Ekstrand

Arriva dalla Svezia il primo rinforzo della Consar per la prossima stagione, la terza consecutiva in A2. Si tratta del ventenne schiacciatore Hampus Ekstrand, 202 centimetri d’altezza, reduce da due campionati di Superlega giocati con la maglia di Taranto, culminati con la salvezza ai danni di Catania. Prima di approdare nel nostro Paese, Ekstrand ha militato nella massima serie del proprio Paese, inizialmente col Floby e poi col Rig Falkoping, città nella quale è nato il 28 ottobre 2003. Ha poi indossato la maglia della nazionale scandinava U20 e, in patria, si è distinto anche nel beach volley.

"È un grande onore – ha commentato il neo giallorosso – arrivare in un club con una tradizione così importante e mi auguro di contribuire a raggiungere obiettivi di rilievo, mettendo a disposizione l’esperienza che ho maturato in queste due annate in SuperLega, durante le quali ho avuto modo di comprendere cosa significhi giocare in quel campionato. Era la mia prima esperienza all’estero da giocatore ed ho avuto bisogno di un periodo di adattamento". Schiacciatore con buone doti in attacco e a muro, Ekstrand diventa il primo giocatore svedese nella storia della pallavolo maschile ravennate.

"Sono impaziente di conoscere tutto il club, dalla struttura societaria ai compagni di squadra e alla tifoseria. Insieme costruiremo un solido gruppo per disputare una bella stagione sportiva".

Comincia dunque a prendere forma la Consar del dopo Bonitta. L’ex tecnico giallorosso, che guiderà Austin nelle neonata lega femminile statunitense, sta comunque costruendo da ds il club ravennate. Continueranno a far parte dell’organico affidato al nuovo tecnico Valentini il libero Goi, lo schiacciatore Feri, il regista Russo e il centrale Grottoli. In via di ufficializzazione ci sono gli altri componenti della rosa. Partiti i centrali Mengozzi e Bartolucci, approdati alle neopromosse Fano e Aci Castello, il loro posto sarà preso da Andrea Canella (2003, scuola Padova, promosso in Superlega con Grottazzolina) e Riccardo Copelli (1996 da Siena). Radiomercato dà in arrivo anche altri baby, come il secondo palleggiatore Giacomo Selleri, 2005 da Brugherio di A3; il secondo opposto Matteo Mazzotti, 1998 dalla disciolta Motta di A3; lo schiacciatore figlio d’arte Manuel Zlatanov, 2008 da Piacenza; il centrale Lorenzo Gabellini, 2008 da San Giovanni in Marignano.