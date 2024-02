Consar, lezione da imparare: "Grottazzolina più concreta"

"Non sono questi i modi di fare tifo". Lo ha ribadito Marco Bonitta, tecnico della Consar Ravenna, in relazione all’episodio di razzismo nei confronti del centrale italo nigeriano Martins Arasomwan, che ha caratterizzato negativamente la sfida di domenica scorsa persa 2-3 contro Grottazzolina. Nelle ultime ore, in difesa dell’atleta giallorosso, si sono succedute le prese di posizione di Federvolley e Legavolley, che hanno condannato con fermezza gli ululati razzisti rivolti al giocatore della Consar nel corso del 4° set. A stretto giro sono previste le decisioni del giudice sportivo, che si esprimerà sul rapporto di gara vergato dagli arbitri Giuliano Venturi e Rachela Pristerà (a onore del vero non del tutto impeccabili nella gestione del match). Sul ko casalingo contro la capolista, Bonitta ha commentato con realismo: "La maggiore concretezza di Grottazzolina nelle palle che scottavano, ha fatto la differenza, soprattutto nel tiebreak, e soprattutto col loro opposto Nielsen".

Il tecnico giallorosso ha elogiato i propri atleti: "La prestazione c’è stata. Alla vigilia ero fiducioso nonostante una settimana un po’ tribolata dal punto di vista fisico, con qualche defezione. Abbiamo comunque giocato una bella gara, portando a casa un punto contro la capolista". Le 3 sconfitte consecutive non preoccupano Bonitta: "Abbiamo perso 2-3 contro la prima, contro la seconda e ad Aversa, dove Siena ha perso, e dove Grottazzolina ha vinto 3-2. Il dato statistico c’è, ma va interpretato. Dispiace, parecchio, ma non mi preoccupa, tenuto conto della prestazione complessiva, che è stata di primissimo livello e in linea col clima dei playoff. Del resto, il 4° set lo abbiamo perso perché non siamo andati in battuta con lucidità, commettendo 2 errori consecutivi. Grottazzolina, che era in affanno, ha ‘respirato’, trovando i contrattacchi decisivi. In attacco la prestazione è stata molto buona, ma poi, se andiamo a vedere gli ultimi 5 punti del tiebreak, loro non hanno sbagliato niente. Noi invece abbiamo avuto la palla per andare 13-11, ma non l’abbiamo sfruttata". La marcia di avvicinamento allo scontro diretto di dopodomani a Pordenone contro Prata è già a buon punto. Non è escluso che, nello starting six, Bonitta possa riproporre proprio Arasomwan, al centro, al posto di Mengozzi.