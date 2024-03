Consar, obiettivo 4° posto: "Gara da dentro o fuori"

Tre punti per conquistare il 4° posto. È questo l’obiettivo che la Consar Ravenna ha nel match di oggi pomeriggio a Pineto (fischio d’inizio alle 18, arbitri Turtù e Grassia; diretta in chiaro su Volleyball Tv). Per i giallorossi – appunto quarti in classifica a quota 49, con un punto di vantaggio su Prata – si tratta dell’ultima gara di stagione regolare. Conservare la posizione avrebbe un significato importantissimo nell’economia dell’accesso ai playoff, perché garantirebbe il vantaggio del fattore campo nella serie dei quarti di finale, da affrontare contro la quinta. In realtà, la Consar, dal punto di vista aritmetico, avrebbe anche la possibilità di arrivare terza (in questo caso, nei quarti, affronterebbe la sesta, cioè Brescia), ma l’ipotesi è remota, ovvero legata ad un ko di Cuneo in casa contro Cantù. Più realisticamente, nel mirino, c’è dunque il 4° posto. Che sarebbe sicuro in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 contro la matricola Pineto, formazione, a propria volta, già in salvo. Secondo questa proiezione, nei quarti, i giallorossi affronterebbero Prata, con gara1 in programma giovedì 28 al Pala de André; gara2, lunedì 1 aprile in trasferta; l’eventuale gara3, di nuovo a Ravenna giovedì 4. La serie di semifinale domenica 7.

Il sestetto di coach Marco Bonitta è annunciato in ripresa. Dopo 4 sconfitte consecutive al tiebreak, sono arrivati infatti due successi di fila contro le pericolanti Reggio Emilia e Castellana Grotte. Per entrare nella lotteria dei playoff e puntare alla promozione in Superlega, serve però un ultimo sforzo. Anche Pineto ha dato l’idea di non aver tirato i remi in barca, reduce da 2 consecutivi ko al tiebreak contro la capolista Grottazzolina e contro Brescia. All’andata, con lo scambio Benavidez-Panciocco già effettuato fra le due società, la Consar vinse 3-0. Pineto, che ne frattempo ha cambiato allenatore (da Tomasello a Douglas Silva) gioca con Paris al palleggio, Santangelo opposto; Di Silvestre e Panciocco schiacciatori; Basso e il croato Nikacevic al centro; Sorgente libero. Nella Consar, dopo le due vittorie con Russo in cabina di regia, coach Bonitta deciderà all’ultimo se riaffidare la maglia da titolare a Mancini, che ha smaltito il problema al ginocchio: "Pineto è al completo e giocherà per vincere, dunque per noi è un’altra partita da dentro o fuori".