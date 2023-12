Consar, occasione persa: "Male nelle fasi cruciali"

Giocare per 4 set alla pari con l’imbattuta capolista e sfiorare il colpaccio. La trasferta della Consar a Grottazzolina ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di un livello tecnico che sta crescendo. Tra l’altro, oltre al rammarico, c’è anche qualche recriminazione, perché la formazione giallorossa si è presentata nelle Marche senza il tecnico Bonitta (influenzato), e senza il centrale titolare Bartolucci, alle prese con una distorsione alla caviglia. Martins Arasomwan, nominalmente vice di Bovolenta (e autore di 10 punti), ha preso il posto di Bartolucci, tornando al ruolo di centrale: "Il cambio di ruolo – ha commentato l’italo nigeriano – mi è stato comunicato all’ultimo momento, però faccio parte della squadra e sono sempre a disposizione. Il centrale l’ho fatto fino allo scorso anno. Essere tornato al mio ruolo originario non è stato un grosso problema. Ho cercato di dare una mano in attacco, anche perché è il mio punto di forza. Per il resto, ho dato quello che potevo. Spero di poter dare ancora di più per la squadra, sia come opposto, sia come centrale. Questo è il mio lavoro e farò di tutto per rendermi utile". Arasomwan ha poi analizzato il ko 3-1 di Grottazzolina.

"Siamo sempre stati in partita, cercando di proporre il nostro gioco nel miglior modo possibile, nonostante le assenze di Bonitta e Bartolucci. Siamo comunque scesi in campo con la consapevolezza che avremmo dovuto fare bene. Ci è mancata un po’ di attenzione nelle fasi cruciali, ma va dato merito ai nostri avversari di aver disputato una grandissima partita. Grottazzolina ha giocato molto bene in tutti i fondamentali, spingendo forte soprattutto in battuta, rallentando la fluidità del nostro gioco". Giovedì, alle 20.30, al Pala de André, la Consar tornerà in campo per sfidare Prata di Pordenone, vice capolista. Per l’occasione, dovrebbe rientrare Bartolucci: "Siamo carichi – ha tagliato corto Arasomwan – non c’è molto altro da dire. Siamo carichi e siamo pronti per questa sfida di alto livello. Dobbiamo giocarla e dobbiamo vincerla. Abbiamo qualche giorno di tempo per lavorare in palestra su quegli aspetti che non sono andati bene a Grottazzolina. Poi servirà una prestazione di gruppo per venire a capo della seconda della classe".