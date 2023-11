Consar, prova di maturità: "Avevo voglia di riscatto"

La vittoria di Ortona è stato il miglior segnale di ripresa per la Consar Ravenna. Col 3-1 corsaro di domenica, i giallorossi hanno mostrato di aver assorbito senza conseguenze il pesante ko interno contro Brescia della settimana precedente. Il successo ravennate – il 3° in questo avvio del campionato di A2 – è stato scandito dalla prestazione di Alessandro Bovolenta, autore di 24 punti, con 8 ace, ed è il miglior viatico per introdurre il match di domani al Pala de Andrè nel recupero della prima giornata contro Porto Viro. Sul successo in terra abruzzese c’è anche il timbro dei centrali Mengozzi (12 punti, di cui 6 muri, e 67% in attacco) e Bartolucci (2 muri e 70%), oltre alla prova incisiva di Orioli (foto), con 14 punti nel proprio tabellino. Non va poi dimenticata la prestazione di squadra al servizio, che ha messo alle corde la ricezione di Ortona, cui non sono stati sufficienti i 22 punti (con 3 muri e 61% in attacco) di Marshall. "Avevo tanta voglia di riscattarmi – ha ammesso Bovolenta – anche perché, in questo avvio di campionato, ho avuto qualche problema fisico da gestire. Sono arrivato un po’ scarico da tutta l’estate azzurra. Volevo far vedere alla squadra che c’ero anch’io e che ero tornato al 100 per cento. A Ortona ci sono riuscito e sono contento. Il successo per 3-1? È stato meritato. Certo, avremmo potuto chiuderla prima, anche più nettamente, ma siamo felici lo stesso". Gli 8 ace di Bovolenta, conditi da appena 2 errori e da 32 servizi complessivi, raccontano di un braccio che ha girato alla grande dalla linea dei 9 metri.

"È un numero in più – ha aggiunto l’opposto ravennate – ovvero un numero importante per il morale, ma che non ci deve far perdere di vista l’impegno di mercoledì al Pala de André contro Porto Viro, in un match che vogliamo vincere a tutti i costi per dare una soddisfazione al nostro pubblico. Tra l’altro, la partita contro Porto Viro è sempre molto particolare per il sottoscritto, e la viviamo con una marcia in più in famiglia". La chiosa finale è sull’ingresso di Falardeau che, nel corso del 3° set, ha surrogato magnificamente al calo di Panciocco: "Abbiamo giocato di squadra. Una squadra compatta, anche se protagonista, forse, di troppi alti e bassi’ nel 2° set. Però ci siamo ripresi subito e, l’ingresso di Falardeau, ci ha aiutato molto in attacco e poi anche in ricezione".