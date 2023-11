Consar Ravenna espugna la tana dei Lupi

Kemas Lamipel

0

Consar Ravenna

3

KEMAS LAMIPEL: Coscione n.e, Lawrence 13, Cargioli 7, Mati Pardo 8, Parodi 4, Brucini 4, Loreti (L), Gatto 4, Giacomo Russo, Giannini n.3, Matteini n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri

CONSAR RAVENNA: Mancini 8, Bovolenta 11, Monguzzi 3, Bartolucci 11, Orioli 12, Panciocco 11, Goi (L), Feri, Falardeau n.e, Chiella (L) n.e, Arasonwam n.e, Antonino Russo n.e, Grottoli n.e, Menichini n.e. All: Bonitta

Arbitri: Grassia e Tortù.

Note - Successione set: 20-25; 15-25; 15-25. Battute sbagliate Lupi: 13; Aces: 1; Muri: 4. Battute sbagliate Ravenna: 9; Aces: 7; Muri: 11. Spettatori: 450

I Lupi non si rialzano, cedendo in casa con una Consar Ravenna ricca di giovani di qualità. I romagnoli passano per 3-0 al PalaParenti. Accanto al veterano Mengozzi ed al libero Goi, spiccano: Bovolenta, Orioli e Bartolucci. Tutti attivati dal bravo regista Mancini, mvp della gara, con 6 punti su 8, a referto nel secondo set. E’, una squadra costruita con una precisa linea e con criterio, che Bonitta dirige immettendo in cambio soltanto Feri per Mengozzi. Non ci sono mai problemi per i giallorossi nel corso della gara. Per la Kemas Lamipel i problemi invece perdurano, con un solo set vinto in quattro partite.

Un quadro sconfortante per il pubblico di casa, in una compagine priva del suo capitano Colli, sostituito da un volenteroso ragazzo della seconda squadra, militante in B (Brucini) col quale sarebbe ingiusto riprendersela. L’inizio di gara, per i conciari, è all’insegna della speranza (9-8). Segue un filotto ravennate (9-13) con Bulleri che ferma il gioco dopo ben 5 punti consecutivi degli ospiti. I biancorossi chiedono qui il loro mesto pomeriggio. La compagine di Bonitta vola via 12-18 con un ace di Bovolenta, controlla la situazione (19-23) chiudendo per 20-15. Nel secondo parziale, sul 9-14, Gatto prende il posto di Brucini in banda ma, Orioli e soci comandano (12-20), quasi senza opposizione: 15-25.

Mancini dirige il gioco con sicurezza, innescando i propri attaccanti che chiudono tutti in doppia cifra. Nel terzo gioco il tecnico di casa Bulleri, debuttante in categoria come tanti componenti la formazione titolare, sposta l’opposto caraibico Lawrence di banda con Gatto opposto. Non cambia assolutamente niente. Parodi è l’ombra del giocatore di un tempo. Il set termina col punteggio del precedente: 15-25 con la Consar sul velluto. Dagli spifferi del PalaParenti filtra che qualcosa bolla in pentola a livello di rinforzi nelle file dei Lupi.

Marco Lepri