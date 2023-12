Consar Ravenna la ribalta e vince al tie-break

Delta Group

2

Consar

3

(23-25, 25-20, 25-23, 15-25, 12-15)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Zamagni 10, Garnica 2, Tiozzo 12, Barone 10, Barotto 12, Sette 17, Morgese (L); Zorzi 1, Pedro 5, Bellei 1, Charalampidis, Sperandio. Ne: Eccher, Lamprecht. All. Morato.

CONSAR RAVENNA: Orioli 10, Arasomwan 7, Bovolenta 22, Benavidez 12, Bartolucci 17, Mancini 3, Goi (L); Russo, Feri, Grottoli, Falardeau. Ne: Mengozzi, Chiella. All. Bonitta.

Note. Durata set: 28’, 26’, 29’, 23’, 15’. Porto Viro: bv 8, bs 16, muri 6, errori 21. Ravenna: bv 2, bs 18, muri 9, errori 17.

Trionfa la Consar 3-2 in casa del Porto Viro, grazie all’erede di Vigor Bovolenta che proprio da quelle parti è nato e ha lasciato un ricordo indelebile. Alessandro è il finalizzatore di una Consar che forse con più attenzione avrebbe vinto prima, invece di dover soffrire oltre due ore: ma gli ultimi tre punti del nuovo “Bovo” sono micidiali e annichiliscono i padroni di casa che si devono inchinare 15-12 nel set decisivo, dopo aver sognato il colpaccio ai danni di Ravenna come era accaduto già all’andata. La Consar vince un incredibile primo set nel quale si trova sempre ad inseguire: i veneti arrivano 23-21 grazie ad un attacco vincente di Barotto. Sembra quasi finita per i ragazzi di Bonitta, ma Porto Viro si blocca e Ravenna vola. Orioli prima e Bovolenta poi portano la parità (23-23): un attacco di Barotto viene giudicato in campo dagli arbitri: ma il videocheck dà ragione ai bizantini ed è set point. I romagnoli non sprecano e con un grande attacco di Benavidez volano 25-23. Nel secondo set Ravenna sembra prendere il sopravvento a metà frazione. Si trova a condurre anche di 3 punti e poi di 2 sul 17-15. Ma nel finale i ravennati vengono letteralmente dominati dai padroni di casa che non sbagliano più un colpo e alla fine entra in battuta il brasiliano Pedro che azzecca la battuta e porta i suoi in parità.

La terza frazione inizia all’insegna dei padroni di casa (3-1) ma Ravenna risponde e trascinata da Bartolucci (7 punti) si porta a condurre 16-12 e poi 18-14. Qui però, la Consar sembra bloccarsi, sale in cattedra Sette che infila 7 punti e porta i suoi 23-21 e 24-22: Bartolucci annulla il primo set point ma Barone regala il 25-23 al Delta Group e il vantaggio per 2-1. La quarta frazione non ha storia: la Consar trionfa 25-15 trascinata da Benavidez e Bovolenta: 5 e 4 punti. E così si arriva al tiebreak in cui Bovolenta è profeta in patria. Risultati 14ª giornata (1ª ritorno): Aversa-Cantù 0-3, Pineto-S. Croce 3-1, R. Emilia-Pordenone 1-3, P. Viro-Consar Ravenna 2-3, C. Grotte-Brescia 1-3, Cuneo-Grottazzolina 3-2, Siena-Ortona 3-0. Classifica: Grottazzolina 35; Pordenone 30; Cuneo 29; Consar Ravenna, Siena 28; Brescia 24; P. Viro 20; Cantù 19; S. Croce, Aversa, R. Emilia 16; Pineto 15; C. Grotte, Ortona 9.

Ugo Bentivogli