Consar, si parte in salita. Cuneo è una corazzata

Finalmente, anche la Consar Ravenna scende in campo. Comincia infatti oggi pomeriggio a Cuneo (fischio d’inizio alle 18; arbitri Fabio Bassan e Rachela Pristerà; diretta in chiaro su Volleyball Tv) il campionato di A2 della formazione giallorossa. I ravennati iniziano la propria avventura nel torneo cadetto con una settimana di ritardo rispetto al calendario, per gli impegni che hanno portato Alessandro Bovolenta in nazionale. Il match contro Porto Viro è stato rinviato a mercoledì 15 novembre.

Proprio i polesani – domenica scorsa – sono stati gli ultimi avversari nel vittorioso test match, l’unico peraltro giocato dalla Consar in formazione tipo. Cuneo è fra i team più scomodi che potessero capitare ai ravennati.

La formazione piemontese è infatti fra le candidate alla promozione. Tra l’altro, il format della A2 (14 formazioni al via) è leggermente cambiato rispetto allo scorso anno, con un posto in meno per la corsa alla promozione. Saranno infatti solo le prime 7 della regular season a partecipare ai playoff, con la prima classificata che accederà direttamente alle semifinali, mentre le altre 6 formazioni disputeranno i quarti. Tutte le serie saranno al meglio delle 3 sfide. Non sono previsti playout, dunque retrocederanno in A3 le ultime 2 classificate.

Per dare l’assalto a Cuneo – dove peraltro la formazione di Bonitta, nella stagione 2013-14, conquistò un clamoroso successo ai playoff del 5° posto di Superlega (da 14-10 a 14-16 nel tiebreak) e con esso l’accesso alla Challenge Cup – il tecnico ravennate ha in mente di schierare un sestetto con Mancini in regia, Bovolenta opposto; Mengozzi e Bartolucci al centro; Orioli e Falardeau schiacciatori; Goi libero.

Coach Bonitta non si è fatto troppe illusioni: "Mi aspetto una partita particolarmente difficile. Cuneo, tra l’altro, gioca in un palasport molto grande e molto gremito. Troveremo un avversario con giocatori esperti. La società piemontese punta ad una delle prime 3 posizioni del campionato. Speriamo che la Consar affronti questa sfida nella maniera migliore, cioè con coraggio e spavalderia".

L’ambiziosa Cuneo non ha tuttavia cominciato la stagione nel migliore dei modi. Il sestetto di coach Battocchio ha infatti perso 3-1 a Grottazzolina, in una sorta di scontro diretto anticipato fra big.

La diagonale di riferimento del sestetto è di forte impatto. In regia c’è il quarantaquattrenne Sottile, che non ha bisogno di presentazioni dopo 26 stagioni in Superlega. L’opposto è il danese Jensen, una vera macchina da punti, in arrivo da Verona. Al centro ci sono gli affidabilissimi Codarin e Volpato, mentre in banda schiacciano il trentaseienne ex azzurro Botto e l’ellenico Andreopoulos. Il libero è l’azzurro Straforini.