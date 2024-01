Consar, test playoff con voglia di riscatto: "All’andata non ci fu storia, ora siamo altri"

È a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave playoff quello che, stasera, attende la Consar Ravenna a Brescia (fischio d’inizio alle 18; arbitri Serafin e Scotti; diretta in chiaro su Volleyball Tv). I ravennati viaggiano al 4° posto a quota 36 in condominio con Prata di Pordenone, a -2 dal 3° posto di Siena; a -3 dal 2° posto di Cuneo; e a -7 dalla capolista Grottazzolina. Brescia invece – sesta a quota 30 – è da considerarsi la più immediata inseguitrice dei giallorossi. Ai playoff accedono le prime 7. Brescia ha un margine di +8 sull’ottava, ovvero Santa Croce, che però deve recuperare una partita. Il compito che attende i ravennati è tutt’altro che agevole.

Il pesantissimo ko incassato all’andata al Pala de André (0-3) potrebbe anche non fare testo, visto che si trattava della prima gara sotto la cupola di viale Europa. Ravenna è in fiducia, reduce da 7 vittorie nelle ultime 8 giornate. Ma anche Brescia non scherza, venendo da un ko tiratissimo al tiebreak a Cuneo contro la vice capolista. Ko che ha interrotto una serie di 4 vittorie di fila, ma non una striscia di 6 risultati utili consecutivi. "I conti – ha commentato coach Bonitta – è ancora troppo presto per farli e sono comunque relativi. Per quanto ci riguarda, siamo in un momento importante di consapevolezza. Considero la sfida con Brescia fra quelle di alto livello, come lo erano le due partite precedenti con Cuneo e Santa Croce sull’Arno. Ci stiamo abituando a dover giocare un certo tipo di partite. All’andata abbiamo perso nettamente, anche perché Brescia giocò una gara totalmente positiva. Noi invece non fummo in grado di opporci. Ecco perché vogliamo, almeno nella prestazione, riscattare quel ko". La settimana, in casa giallorossa, è stata proficua: "Abbiamo lavorato forte – ha confermato Bonitta – e con buona attenzione. Ci presentiamo dunque nelle migliori condizioni. Brescia propone un sestetto con una incredibile esperienza e con una altrettanto grande abitudine a giocare queste partite. Hanno ingaggiato anche un libero come Pesaresi che giocava in Superlega fino allo scorso anno. Dovremo farcela coi nostri mezzi, senza sperare che possano regalarci qualcosa".

La Consar partirà col ‘solito’ dubbio in banda, dove c’è un ballottaggio fra Benavidez e Falardeau. Brescia invece propone un sestetto infarcito di ex, dove spicca la diagonale di centrali Erati-Candeli (a Ravenna tre anni fa nell’ultima stagione di Superlega) e, soprattutto, l’opposto Klapwijk, a Ravenna nel 2013/14 e poi di nuovo nel 2021/22. Nelle 16 gare fin qui disputate, il mancino olandese è andato oltre i 20 punti in 12 occasioni (best score 31). Coach Zambonardi propone uno starting six con Tiberti in cabina di regia; Klapwijk opposto; Erati e Candeli al centro; Cominetti e il cubano Gavilan schiacciatori di banda. Il libero è Pesaresi, ingaggiato a fine dicembre.