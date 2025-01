Consar travolgente a Siena. Suona la settima e ritrova la vetta

Siena 0 Ravenna 3 (20-25, 28-30, 18-25)

EMMA VILLAS SIENA: Cattaneo 4, Trillini 4, Nelli 11, Randazzo 14, Rossi 4, Nevot, Bonami (L); Melato 1, Coser (L), Alpini 1, Ceban. Ne: Araujo, Pellegrini. All. Graziosi.

CONSAR RAVENNA: Russo 5, Tallone 12, Copelli 9, Guzzo 18, Zlatanov 7, Canella 3, Goi (L); Feri 1, Ekstrand. Ne: Selleri, Bertoncello, Grottoli, Pascucci (L). All. Valentini.

Arbitri: Venturi e Pasin.

Note – Durata set: 28’, 39’, 28’. Siena: battute sbagliate 13, vincenti 2, muri 6, errori 12. Ravenna: battute sbagliate 16, vincenti 3, muri 13, errori 11.

Una fantastica vittoria esterna per la Consar che si impone 3-0 (25-20, 30-28, 25-18) al PalaEstra di Siena contro la formazione toscana, alla vigilia dell’incontro considerata temibile avversaria, vista l’ottima posizione di classifica. Così si ricompone il terzetto in testa al campionato, per il contemporaneo 3-0 di Brescia e Prata di Pordenone. Per Ravenna è il settimo successo consecutivo. L’inizio della sfida fa subito intravedere che Ravenna è quadrata e concentrata: vola 10-5 con Russo che cerca Riccardo Copelli ad ogni occasione e il centrale, ex di turno, risponde da par suo. Siena non sembra un grande serata, ma qualche errore di troppo dei ravennati consente ai padroni di casa di riportarsi a -1 sul 10-11. Ma è proprio qui che Copelli due volte su rigiocata consente ai suoi il break che porta i romagnoli avanti prima 15-10, poi 22-16. Guzzo, in gran serata, consente alla Consar di affacciarsi alla palla set (24-19) prima di chiudere 25-20 con un pallonetto di Zlatanov.

Il secondo set, che alla fine risulterà decisivo, scivola sulla falsariga del primo: la Consar gestisce facilmente il sideout e via via prende un consistente vantaggio che sembra decisivo, anche perché Nevot è davvero in difficoltà e l’opposto Nelli sembra avere le polveri bagnate. Ravenna, però, si siede sugli allori e consente ai senesi di riavvicinarsi anche se comunque arriva sul 24-22 con Guzzo dopo una grande difesa di Russo ma prima una battuta sbagliata di Tallone, poi un tocco galeotto a muro di Zlatanov e un attacco vincente di Nelli ribaltano tutto: 25-24 per Siena. Qui Ravenna è brava a non perdersi d’animo: Guzzo e una battuta sbagliata di Cattaneo annullano i due set point di Siena poi un muro di Zlatanov ribalta tutto e riporta i bizantini avanti 27-26 prima di chiudere 30-28 alla quarta occasione con un muro di Russo su Melli. Vinto il secondo set, per Ravenna è una passeggiata dominare il terzo 25-18 e conquistare un trionfale 3-0.

Risultati serie A2 (16ª giornata): Porto Viro-Cuneo 1-3, Siena-Ravenna 0-3, Reggio Emilia-Brescia 0-3, Fano-Cantù 1-3, Pineto-Aversa 2-3, Acicastello-Macerata 3-0, Pordenone-Palmi 3-0. Classifica: Ravenna, Brescia, Pordenone 36; Acicastello 28; Cuneo, Aversa 27, Siena 25; Pineto 23, Porto Viro, Fano 22; Cantù 20; Macerata 16; Reggio Emilia 12; Palmi 8.

Ugo Bentivogli