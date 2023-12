Consar Un tour de force da non sbagliare

Comincia oggi a Grottazzolina sul campo dell’imbattuta capolista (fischio d’inizio alle 18; arbitri Marconi e Cavicchi; diretta in chiaro su Volleyball Tv) una settimana intensa per la Consar Ravenna. Dopo aver sfidato la reginetta del campionato di A2, prima della classe con 22 punti dopo 8 giornate, i giallorossi – quinti in graduatoria, in condominio con Brescia, a quota 15 – torneranno in campo giovedì, alle 20.30, al Pala de André per ospitare la vice capolista Prata di Pordenone, che insegue a quota 19; e poi domenica 10, alle 18, sempre in casa, per sfidare Reggio Emilia. Si tratta di un tour de forse che comincia col cliente più difficile.

La Consar è reduce dalle vittorie ‘piene’ contro Siena e Aversa, ed è annunciata in salute. Grottazzolina, che non ha mai perso, viene dal successo esterno al tie break contro Cantù. La capolista di coach Ortenzi, ha lasciato per strada solo 2 punti. Quello di sabato scorso è andato a fare il paio col 2-3 corsaro di Reggio Emilia alla seconda giornata.

"Grottazzolina – ha commentato il vice allenatore Saverio Di Lascio, cui Bonitta ha ceduto il compito di presentare la gara – è una squadra molto esperta, composta per la maggior parte da giocatori con molti anni di militanza in SuperLega o in A2. Basta guardare il loro roster per rendersene conto: Marchisio, Marchiani, Fedrizzi tanto per citarne alcuni. E in attacco hanno Nielsen, che è uno dei migliori realizzatori del campionato". L’opposto danese ha firmato finora 223 punti, alla media di 6,7 a set. "Sarà una partita molto complicata – ha proseguito Di Lascio – come lo è del resto per tutte le squadre che affrontano Grottazzolina, soprattutto nel suo palazzetto. Abbiamo lavorato bene in settimana, con fiducia e serenità, e cercheremo di mettere pressione ai nostri avversari con le nostre armi e le nostre capacità".

La Consar si giocherà comunque le proprie carte: "Mi aspetto – ha aggiunto Di Lascio – una prova di grande carattere e agonismo, una lotta su tutti i palloni. Giocare contro la capolista è sempre un’opportunità e un’occasione per farsi notare. La dobbiamo prendere come una sfida anche con noi stessi, per capire dove possiamo spingerci. Dovremo essere bravi a superare i limiti che la partita ci metterà di fronte e cercare di applicare la nostra migliore pallavolo". Grottazzolina gioca col regista Marchiani (6° anno consecutivo col team fermano) in diagonale col ‘cecchino’ Danese Nielsen; Mattei e Canella sono i centrali, Cattaneo e l’ex azzurro Fedrizzi (lo scorso anno a Vibo) alla mano; Marchisio – 3 scudetti, 2 Coppe Italia, una Champions league e un Mondiale per club con la Lube Civitanova – è il libero.