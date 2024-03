Consar "Vedrete chi siamo tra qualche settimana"

Il 3-1 rifilato a Castellana Grotte nell’anticipo di domenica pomeriggio ha permesso alla Consar Ravenna di conquistare il 2° successo consecutivo, mantenendo il 4° posto con un punto di margine su Prata. Vincendo da 3 punti anche domenica prossima a Pineto, contro un avversario già al riparo da problemi di classifica, i giallorossi avrebbero garantito il vantaggio del fattore campo nei quarti dei playoff, da giocare appunto contro i friulani (gara1 mercoledì 27 a Ravenna; gara2 lunedì 1 aprile a Pordenone; eventuale gara3 giovedì 4 di nuovo al Pala de André). Intanto, i giallorossi inaugurano l’ultima settimana di regular season con la certezza di avere un’ottima alternativa al palleggio. Dopo il debutto da titolare nel 3-0 di Reggio Emilia, Antonino Russo ha infatti sostituito egregiamente Mancini anche contro Castellana Grotte: "Ho sempre lavorato per giocare. Venivo da una categoria inferiore, dunque, all’inizio ho avuto degli alti e bassi, ma adesso stiamo raccogliendo tutto quello che è stato seminato. Bonitta mi ha dato fiducia e spero sempre di ripagarla. Sono molto contento della mia prestazione. Credo tuttavia di poter fare meglio in determinate situazioni di gioco. C’è il tempo per lavorarci su durante la settimana. I playoff da titolare? Decide l’allenatore; il mio compito è quello di farmi trovare pronto. A prescindere dalla scelta, io sono sempre a disposizione della squadra".

Il successo su Castellana è stato inizialmente sudato: "È stata una partita molto tesa – ha proseguito il diciannovenne regista di Vico Equense, al debutto in A2 – abbiamo pagato un po’ le scorie del periodo negativo da cui eravamo reduci. Dovevamo ritrovare le certezze e, ad inizio match, anche alcuni meccanismi, legati all’affiatamento fra il sottoscritto e i compagni. Dal 3° set in poi, ovvero da quando abbiamo superato le difficoltà, si è vista una bella squadra. Non dimentichiamo che Castellana era venuta a Ravenna con l’obiettivo di fare punti, vista la precaria situazione di classifica". E adesso, sotto con Pineto: "La vera Consar – ha aggiunto Russo – credo si vedrà fra qualche settimana, quando ci dovremo confrontare con avversari più attrezzati e che ci hanno già messo in difficoltà durante la ‘stagione regolare’. Dovremo affrontare la trasferta di Pineto con grande attenzione, perché le distrazioni si pagano, come abbiamo visto ad Aversa, dove abbiamo perso. Dare segnali come le ultime 2 vittorie da 3 punti, è importante, anche per noi, perché potremo affrontare i playoff con un grande spirito. Dobbiamo assolutamente conservare il 4° posto, per poi giocare gara1 dei quarti di finale al Pala de André, confidando nell’appoggio del nostro pubblico".