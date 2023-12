Continua la corsa. Mantenuta la vetta demolendo Forlì

3

FORLÌ

VOLLEY : Durazzi 5, Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo 16, Tomassetti, Ferraro 9, Ferrini 5, Sansonetti, Santini 16. All. Della Lunga.

QUERZOLI FORLÌ: Mariella 2, Kunda 7, Trento, Casamenti, A. Pirini 5, Fabbri 3, Balducci, Bonatesta 6, Camerani 2, Berti, Del Grosso 1, Rondoni 1, Pusceddu, Soglia 1, M. Pirini. All. Kunda.

Arbitri: Palmieri e Piccininni.

Parziali: 25-16, 25-16, 25-16.

Vittoria doveva essere e la vittoria alla fine è arrivata per Ancona che continua la propria corsa in testa alla classifica. Al PalaBrasili Ferrini e compagni non lasciano niente a Forlì. In campo ottime le prove di Fantauzzo e di Santini, con i romagnoli costretti sempre a rincorrere. "Abbiamo disputato una buona partita – le parole di coach Dore Della Lunga –. Conoscevamo bene le insidie di questo match, il rischio di sottovalutare l’avversario c’era. Forlì, se lasciata giocare, può creare problemi".